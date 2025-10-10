Полину Барскову* включили в список иноагентов

Ее обвиняют в распространении материалов иноагентов и информации нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло новые организации и физические лица в реестр иностранных агентов. Эта информация появилась на сайте министерства. В число иноагентов вошла филолог Полина Барскова*.

— принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовала в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации, — сказано на сайте

В обновленный список еще вошел медиа-проект «Острый угол»*, а также ряд индивидуальных лиц: Алексей Шевцов*, Тимур Тухватуллин*, Василий Садонин*, Денис Загорье*.



Наталья Жирнова