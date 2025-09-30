Mangalib оштрафована на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*

В конце августа Mangalib уже была оштрафована за аналогичное правонарушение на 14 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-библиотеку комиксов Mangalib на 8 млн рублей за новые эпизоды, связанные с пропагандой ЛГБТ*. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Постановлениями Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью «Мангалиб» признано виновным в совершении четырех административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), — говорится в сообщении.

Суд назначил штраф в размере 2 млн рублей за каждое из четырех нарушений.

Стоит отметить, что в конце августа Mangalib уже была оштрафована за аналогичное правонарушение на 14 млн рублей.

Mangalib — это русскоязычная онлайн-платформа и приложение для чтения комиксов в жанре манги. У компании также есть активное сообщество в социальных сетях, включая телеграм-канал с 83 тыс. подписчиков и страницу во «ВКонтакте» с более чем 600 тыс. подписчиков.

Рената Валеева