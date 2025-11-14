Егану Джаббарову наградили Гамбургской литературной премией за дебют в прозе

Жюри присудило премию за книгу «Руки женщин моей семьи были не для письма»

Фото: Реальное время

Писательница Егана Джаббарова стала лауреатом Гамбургской литературной премии. Жюри признало книгой года ее дебютную прозу «Руки женщин моей семьи были не для письма». Это первая крупная награда автора в Германии.

Джаббарова выросла на Урале в азербайджанской семье и одной из первых в России начала применять деколониальное письмо. Такой подход предполагает, что автор переосмысливает собственный опыт без опоры на внешние культурные оценки. До выхода «Рук женщин моей семьи» она публиковала поэзию. Проза стала новым этапом в ее работе. Книга построена необычным образом. Каждая глава посвящена одной части женского тела. Автор описывает брови, волосы, руки и связывает эти детали с биографиями женщин своей семьи. По словам критиков, эта структура создает возможность говорить о личной истории через телесную память. Эксперты отмечают, что такие наблюдения дают читателю возможность лучше понять темы взросления и семейных традиций.

В 2025 году книга вышла в Австрии в издательстве Paul Zsolnay. Перевод на немецкий язык выполнила Мария Райер. К моменту выхода перевода Джаббарова жила в Гамбурге. Это позволило ей заявить книгу на городскую литературную премию, которую присуждают авторам, связанным с культурной жизнью города. Жюри отметило, что книга получила внимание читателей и критиков. Эксперты считают, что награда повысит интерес к деколониальному письму и привлечет к нему новую аудиторию.

Екатерина Петрова