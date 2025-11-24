Детскую книгу Сары Фергюсон сняли с продажи за несколько дней до выхода

Издательство отказалось комментировать это решение

Новую детскую книгу Сары Фергюсон отозвали с продаж за несколько дней до выхода, пишет The Bookseller. Издатель планировал выпустить книгу в октябре прошлого года. Затем дату перенесли на октябрь, после — на ноябрь, а последней датой значилось 20 ноября. По данным NielsenIQ BookScan, издание стоимостью £12,99 теперь отмечено как снятое с продажи. Издательство отказалось комментировать решение.

Три месяца назад стало известно, что издательство приобрело мировые права на книгу у литературного агента. Иллюстрации должна была подготовить художница Дениз Хьюз. Книга рассказывала историю двух персонажей по имени Флора и Ферн, которые отправляются в путешествие и узнают о важности доброты и взаимодействия с окружающими.

Фергюсон недавно лишилась права на титул герцогини. Это произошло после того, как ее бывший муж Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отказался от титула герцога Йоркского на фоне расследований, связанных с Джеффри Эпштейном. Он также утратил право на титул принца.

Эксперты отмечают, что серия переносов и окончательное снятие книги с продаж могут быть связаны с ситуацией вокруг бывшего супруга Фергюсон, однако официального подтверждения нет.

Екатерина Петрова