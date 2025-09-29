Продажи художественной литературы в США упали на 5% в первом полугодии 2025 года

Рынок книг в США снизился на 1,7% до $6,3 млрд в первой половине 2025 года

В США зафиксировано падение книжных продаж в первой половине 2025 года. По данным Ассоциации американских издателей, выручка 1325 издательств, предоставляющих отчетность, снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $6,3 млрд. В июне снижение составило 1,3%. Основной спад пришелся на сегмент художественной литературы для взрослых. Его продажи упали на 5%. Годом ранее этот же сегмент показывал рост на 11,3% благодаря популярности жанра «романтическое фэнтези». Продажи книг в мягкой обложке сократились на 13,9%, изданий в твердом переплете — на 4%. При этом цифровые форматы продолжили расти: аудиокниги прибавили 12,1%, электронные версии — 3,1%.

В сегменте научно-популярной литературы для взрослых продажи в твердом переплете выросли на 5,5%. Однако падение бумажных изданий в мягкой обложке на 9,8% и аудиоверсий на 3,1% свело этот рост на нет. Электронные книги в категории нон-фикшен показали небольшой прирост на 0,9%. Возвраты не повлияли на результат: они снизились на 5% в художественном сегменте и на 3,8% в научно-популярном.

Детская и подростковая художественная литература также показала спад. Продажи книг в мягкой обложке снизились на 1,5%, в твердом переплете — на 0,9%, книг-картонок — на 2,1%. В то же время цифровые форматы выросли: аудио на 4,8%, электронные книги на 7%. Единственным сегментом, где наблюдался общий рост, стала детская и подростковая научно-популярная литература. Здесь продажи книг в мягкой обложке увеличились на 12,4%, в твердом переплете — на 3,2%, картонные издания выросли на 0,7%.

Сегмент религиозной литературы, который ранее показывал стабильный рост, почти не изменился — продажи выросли лишь на 0,1%. Продажи университетских издательств снизились на 0,7%. Суммарные продажи издательств, включающие сегменты высшего образования и профессиональной литературы, за первое полугодие 2025 года составили $6,3 млрд против $6,42 млрд годом ранее.

Екатерина Петрова