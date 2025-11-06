Исследование: писатели повышают продуктивность с помощью ИИ на 31%, но боятся ошибок и потери спроса

Опрос показал, что 61% профессиональных писателей используют ИИ, но лишь 7% публикуют тексты, созданные с его помощью

Исследование, проведенное Gotham Ghostwriters совместно с Bernoff.com, показало, что большинство профессиональных писателей пользуются инструментами искусственного интеллекта, однако авторы художественных текстов относятся к ним осторожно. В опросе под названием «ИИ и профессия писателя» приняли участие 1 481 человек: 1 190 профессиональных авторов и 291 писатель-фантаст. Анализ данных подготовил писатель и бывший исполнительный директор Forrester Research Джош Бернофф.

Среди респондентов 61% сообщили, что применяют ИИ в работе. По их словам, это повышает продуктивность в среднем на 31%. При этом только 7% участников публиковали тексты, полностью созданные с помощью ИИ. Самые активные пользователи технологий — авторы текстов для делового лидерства (84%), специалисты по PR и коммуникациям (73%) и создатели контента для маркетинга (73%). Реже всего ИИ применяют корректорские службы (33%), журналисты (44%) и технические писатели (52%).

Согласно отчету, чаще всего ИИ используется для поиска информации. Также многие авторы прибегают к нему для подбора заголовков, идей и слов. 63% опрошенных создают черновые тексты с помощью ИИ, которые затем редактируют вручную. В среднем один пользователь выполняет 3,6 задачи с применением ИИ каждую неделю. Наиболее популярный инструмент — ChatGPT.

Чем чаще автор использует ИИ, тем выше его оценка технологии. Однако даже среди активных пользователей сохраняются опасения. Девять из десяти опрошенных сообщили о тревоге из-за возможных фактических ошибок, которые может допустить ИИ. Большинство тех, кто не использует технологии, выражают беспокойство по поводу обучения моделей на защищенных авторским правом текстах. Среди продвинутых пользователей это разделяет 61%.

В исследовании участвовали 806 фрилансеров и работников небольших агентств. Почти половина из них отметили снижение спроса на свои услуги из-за внедрения ИИ. Около 75% респондентов, включая корпоративных сотрудников, ожидают дальнейшего сокращения возможностей на рынке. В то же время 21% опытных пользователей сообщили о росте спроса на их работу.

Среди 291 писателя, участвовавшего в опросе, 42% заявили, что хотя бы иногда применяют ИИ. Из них 60% считают, что технологии улучшают качество их текстов, а 87% отмечают рост продуктивности. Чаще всего авторы художественных произведений используют ИИ для поиска информации, мозгового штурма и подбора формулировок. Только 11% прибегают к нему для создания готовых текстов. Среди писателей, которые не используют ИИ, почти все высказали отрицательное отношение к технологии. Они считают обучение моделей на их произведениях несправедливым. Более девяти из десяти опасаются, что ИИ приведет к снижению качества текстов и обесцениванию профессии.

Екатерина Петрова