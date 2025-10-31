«Большая книга» назвала финалистов в номинации «Лучшая аудиокнига»

Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей премии «Большая книга», которая состоится 3 декабря 2025 года в «Доме Пашкова»

Фото: Реальное время

Литературная премия «Большая книга» объявила короткий список номинантов в категории «Лучшая аудиокнига». В него вошли пять произведений, созданных на основе книг, ранее удостоенных этой престижной премии или ставших лауреатами «Народного голосования».

В шорт-лист номинации «Лучшая аудиокнига» вошли:

Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной» (издательство «АСТ», чтец — Владимир Левашев);

Яна Вагнер «Тоннель» (аудиоиздательство «ВИМБО», чтецы — Виктория Исакова, Кирилл Радциг, Яна Вагнер и др.);

Михаил Шемякин «Моя жизнь: до изгнания» (издательство «АСТ», чтецы — Владимир Кошевой, Михаил Шемякин);

Леонид Юзефович «Журавли и карлики» (Аудиоиздательство «ВИМБО», чтец — Алексей Багдасаров);

Гузель Яхина «Дети мои» (издательство «АСТ», чтец — Александр Клюквин).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изначально на соискание номинации было выдвинуто 25 аудиокниг, созданных на основе произведений, отмеченных премией «Большая книга» или победивших в «Народном голосовании» в период с 2006 по 2024 год. В длинный список вошло одиннадцать аудиопроизведений.

Победителем в номинации будет признана издательская/продюсерская компания, а также актер/чтец или творческий коллектив, работавший над аудиокнигой. Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей премии «Большая книга», которая состоится 3 декабря 2025 года в «Доме Пашкова» Российской государственной библиотеки.

Анастасия Фартыгина