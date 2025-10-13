Исследование: в Европе выросли продажи книг на русском языке, в Молдавии — на 40%

Русскоязычная литература становится важным инструментом культурной дипломатии, популяризируя русский язык и литературу по всему миру

Фото: Артем Дергунов

Издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщила о росте зарубежных продаж книг на русском языке на 5% в денежном выражении за 9 месяцев 2025 года. Компания отмечает, что русскоязычная литература становится важным инструментом культурной дипломатии, популяризируя русский язык и литературу по всему миру, пишет пресс-служба в телеграм-канале.

Среди ключевых достижений — исторический выход Европы на второе место по продажам, обогнав Беларусь, рекордный рост продаж в Молдавии, а также расширение географии присутствия на новые рынки, включая Южную Корею.



Структура зарубежных продаж (без учета российских маркетплейсов) за 9 месяцев 2025 года выглядит следующим образом:

Казахстан — 35% (+6% в рублях к 2024 году)

Европа (страны ЕС) — 20% (+30% в рублях к 2024 году)

Беларусь — 17% (-31% в рублях к 2024 году)

США — 7%

Молдавия — 6% (+40% в рублях и +49% в штуках к 2024 году)

Остальные страны — 15%

В издательстве объясняют скачок продаж в Европе сильным портфелем новых русскоязычных авторов (Катя Качур, Ася Лавринович, Лия Арден, Ольга Примаченко), налаженной дистрибуцией, соблюдением законодательства РФ и ЕС, высоким качеством изданий и растущим интересом к чтению на русском языке.



Молдавия продемонстрировала самый высокий рост продаж (+40% в рублях и +49% в штуках), что связано с развитием сети книжных магазинов Librarius и тщательно подобранным ассортиментом. В Узбекистане продажи выросли на 21% благодаря локальному маркетплейсу UZUM.



В топ-5 самых продаваемых книг издательства на русском языке за рубежом вошли: «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, «К себе нежно» Ольги Примаченко, «Анатомические поезда» Томаса Майерса, «Букварь» Надежды Жуковой и «Система “Спаси-Себя-Сам” для Главного Злодея. Том 3» Мосян Тунсю.

Рената Валеева