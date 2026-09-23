Музыка, которая объединила мир

Работник АО «ТАИФ-НК» Роман Федоров спел и снялся в юбилейном клипе для Международного фестиваля молодежи

Фото: Академия творческой молодежи

Более 113 тысяч заявок из 191 страны мира — Международный фестиваль молодежи в этом году вызвал беспрецедентный интерес. Мероприятие проходило в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвовали 10 тысяч молодых человек, в том числе 5 тысяч иностранцев. В масштабном событии отметился работник АО «ТАИФ-НК» Роман Федоров. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования НПЗ не только успешно прошел отбор в состав делегации Татарстана, представил родное предприятие и регион, но и стал одним из героев клипа на песню Леонарда Коэна «Аллилуйя» в рамках музыкального проекта «#Музыкавместе — Песни без границ». Как любовь к профессии, творчеству и молодежная активность помогли Роману стать частью большой истории — в материале «Реального времени».

Путь в профессию

В АО «ТАИФ-НК» Роман Федоров пришел два года назад. Всего в профессии — тринадцать лет. Специальность электромонтера выбрал еще перед поступлением в Нижнекамский нефтехимический колледж в 2010 году. Это направление посоветовал рассмотреть друг семьи.

В АО «ТАИФ-НК» Роман Федоров пришел два года назад. Всего в профессии — тринадцать лет. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Когда я только начинал работать, мой наставник Сергей Михайлович Бреднев говорил: «Электрик ошибается дважды: первый раз — при выборе профессии», — смеется он.

Роман Федоров в профессии не ошибся. Признается: навыки электрика полезны не только на производстве, но и в повседневной жизни. Не ошибся Роман и в выборе предприятия, когда решил сменить место работы.

По его словам, в АО «ТАИФ-НК» предоставляют возможности для всестороннего развития. Компания обновляет оборудование и внедряет современные технологии. Персоналу приходится постоянно осваивать новую технику, расширять знания и повышать квалификацию. Одновременно здесь поддерживают инициативы в творчестве, спорте и общественной деятельности.

В «ТАИФ-НК» поддерживают инициативы в творчестве, спорте и общественной деятельности. Фото предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Еще во время собеседования в отделе кадров «ТАИФ-НК» я рассказал о своих профессиональных целях и объяснил, почему выбрал именно это предприятие. Также упомянул, что, помимо навыков рабочего, могу предложить свои способности эстрадного исполнителя. После трудоустройства меня пригласили в группу молодежных активистов. С этого момента я стал регулярно участвовать в корпоративных и городских мероприятиях, — рассказывает Роман.

С гордостью представить Татарстан

О возможности пройти отбор в делегацию Республики Татарстан для участия в Международном фестивале молодежи ему рассказала ведущий специалист по работе с молодежью АО «ТАИФ-НК» Гулия Сафина. Роман решил попробовать свои силы, успешно прошел отбор и принял участие в фестивале.

Фестиваль проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвовали 10 тысяч молодых человек, в том числе 5 тысяч иностранцев. Академия творческой молодежи

— Для меня это стало невероятно важным и радостным событием. Я получил возможность проявить себя и свои таланты, рассказать о культуре и образе жизни Татарстана жителям других регионов России и иностранным участникам. Я понимал, насколько велика ответственность, и с гордостью ее принял. Перед поездкой я поставил перед собой цели, которые соответствовали направлениям фестиваля и были мне близки. Могу с уверенностью сказать, что выполнил их на сто процентов, — отмечает Роман.

Самым ярким событием для Романа стало участие в музыкальном проекте Тимура Ведерникова «#Музыкавместе — Песни без границ». На Международном молодежном фестивале команда проекта работала над двумя видеороликами: на легендарную песню Леонарда Коэна «Аллилуйя» и композицию «Мы — Вселенная» из фильма «Хороший мальчик».

Героями новых музыкальных работ проекта стали более 1 тысячи человек. фондкультурныхинициатив.рф

Героями новых музыкальных работ проекта стали более 1 тысячи человек — участники и гости фестиваля из разных городов России и из-за рубежа. В течение недели они исполняли свои партии на фестивальных площадках. Позже их голоса, в том числе голос Романа Федорова, объединили в одну композицию — песню Леонарда Коэна, написанную полвека назад и ставшую общей для людей со всего мира.

Съемки продолжились и на праздничном концерте, который прошел на главной сцене фестиваля. Отснятые кадры вошли в финальную версию клипа. Премьера ролика состоится в конце сентября на официальных площадках проекта, в том числе в группе во «ВКонтакте» и других социальных сетях.

— Песня объединила огромное количество разных людей, и это прекрасно, — признается Роман.

Самым ярким событием для Романа стало участие в музыкальном проекте Тимура Ведерникова «#Музыкавместе — Песни без границ». Академия творческой молодежи

Вперед, к своей мечте

Роман планирует и дальше развиваться в своей профессии на любимом предприятии, участвовать в молодежных проектах компании, города, республики и страны.

— Я рад и горд тем, что в России развивается молодежная политика. Объединение молодых людей из 191 страны — невероятное событие. Оно показывает, что между совершенно разными людьми возможны дружба и взаимопонимание, а языковой барьер зачастую оказывается лишь иллюзией. Мой совет тем, кто мечтает принять участие в подобных мероприятиях, очень простой: будьте честными и добрыми, оставайтесь собой и верьте в свои силы. Берегите себя и своих близких, стремитесь к миру в душе и делитесь им с окружающими, — пожелал Роман.

Молодым сотрудникам «ТАИФ-НК» он пожелал ничего не бояться и всегда идти вперед — к своей мечте.

— Путь к успеху не бывает легким — он всегда связан с испытаниями. Но именно в наших силах их преодолеть. То, что сегодня кажется невыполнимым, лишь небольшой этап жизни. Пройдя его, мы становимся сильнее и открываем для себя новые возможности, — уверен он.

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Работа в дружном коллективе, опыт электромонтера и талант исполнителя помогли Роману стать частью масштабного международного события. А его выступление в проекте «#Музыкавместе» — еще один пример того, как музыка объединяет людей и стирает границы.