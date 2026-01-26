Продажи русской классики в 2025 году превысили 1,35 млн экземпляров

Лидером стал роман Достоевского, произведения Булгакова заняли второе место с падением спроса на 34%

Федеральная сеть «Читай-город» представила «Реальному времени» рейтинг продаж русской классической литературы за 2025 год. Общий объем проданных книг превысил 1,35 миллиона экземпляров. На первое место вышел роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», ранее два года подряд лидировавший Михаил Булгаков с романом «Мастер и Маргарита» занял второе место.

В топ-10 самых продаваемых произведений вошли также «Идиот» и «Белые ночи» Достоевского, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Отцы и дети» Тургенева, «Мертвые души» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова и «Мы» Замятина. Семь произведений Достоевского попали в топ-50, общий тираж книг автора превысил 230 тысяч экземпляров.

Спрос на произведения Булгакова за год снизился на 34%. В 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, вырос интерес к соответствующей литературе. Продажи книг Бориса Васильева («А зори здесь тихие», «В списках не значился») увеличились в 1,5 раза, а Владимира Богомолова — почти в 4 раза.

Рост продаж также показали «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя (+16%), тогда как выход биографического фильма о Лермонтове увеличил спрос на его произведения лишь на 8%.



Ариана Ранцева