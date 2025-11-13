В Индии сгорел склад издательства Amar Chitra Katha, уничтоживший десятилетия истории комиксов

Пожар уничтожил 600 тысяч комиксов и редкие оригиналы из 1960-х

В октябре в пригороде Мумбаи, в городе Бхиванди, произошел крупный пожар на складе индийского издательства Amar Chitra Katha, выпускающего популярные комиксы на темы мифологии, религии и истории. Пожар, предположительно вызванный коротким замыканием, бушевал четыре дня. За это время уничтожено около 600 тыс. экземпляров книг Amar Chitra Katha и журнала Tinkle, включая коллекционные наборы и сувениры. Среди утраченных материалов — более 200 оригинальных рисунков, созданных вручную в 1960—1970-х годах. Сгорели также оригинальные позитивы на прозрачной пленке и другие архивы. Представители издательства сообщили, что цифровые копии сохранились, но уникальные рукописные иллюстрации утрачены навсегда. Их никогда не продавали, и оценить стоимость невозможно.

Ограниченные данные о финансовом ущербе пока не раскрываются, однако эксперты отмечают, что культурная потеря гораздо значительнее. Комиксы Amar Chitra Katha с 1967 года формировали у детей интерес к чтению, предлагая короткие истории о героях индийских эпосов в простой и понятной форме.

Издательство было основано Анантом Паем, инженером из газеты The Times of India. Он задумал проект после того, как на телевикторине увидел, что участники знают греческую мифологию, но не могут ответить на вопросы об индийских эпосах. Так появилась серия книг под названием Amar Chitra Katha — «бессмертные иллюстрированные истории». Первые выпуски пересказывали западные сказки, но в 1970 году все изменил выпуск о боге Кришне, иллюстрированный художником Рамом Ваиркаром. Именно он определил визуальный стиль комиксов — выразительные лица, динамичные композиции, внимание к деталям. Ваиркар нарисовал более 90 выпусков и стал ключевой фигурой в истории издательства.

После успеха «Кришны» появились серии о Раме, Ханумане, Будде, Ашоке, Шакунтале и других персонажах. Комиксы стали частью образовательных программ, их использовали родители и школьные учителя для знакомства детей с индийским наследием. В 1980 году компания запустила журнал Tinkle, рассчитанный на младшую аудиторию. Его персонажи — Суппанди и Шикари Шамбу — стали известны по всей стране.

Сегодня Amar Chitra Katha и Tinkle издаются на нескольких языках — английском, хинди, тамильском, малаялам и бенгали. Ежегодно продается около 4,5 млн печатных экземпляров, тогда как десять лет назад тираж составлял около трех миллионов. Цифровая аудитория издательства насчитывает около 500 тыс. пользователей по всему миру.

Пожар произошел в разгар подготовки к пиковому сезону продаж — с октября по февраль. В это время издательство обычно участвует в фестивалях, книжных ярмарках и комикс-конах. По словам сотрудников, все, что было напечатано за последние шесть месяцев, уничтожено. Это уже второй крупный пожар в истории компании. В 1994 году огонь повредил офис India Book House в Мумбаи, где тогда размещалось издательство. Тогда были утрачены около 3 тыс. справочников, иллюстрации и сценарии к неопубликованным выпускам.

Несмотря на масштаб потерь, представители Amar Chitra Katha уверяют, что восстановят производство. Они напоминают, что после пожара 1994 года компания смогла вернуться к выпуску книг. Сейчас издательство делает ставку на цифровые форматы — более 1 500 изданий уже доступны в приложениях и онлайн-библиотеках. Однако художники и коллекционеры считают утрату оригиналов невосполнимой. Многие из рисунков принадлежали мастерам, работавшим над серией с самого начала, включая Бала Тхакерея и Р. К. Лакшмана. Эти работы редко выставлялись публично, и теперь, по словам специалистов, увидеть их больше невозможно.

Amar Chitra Katha остается частью культурной памяти Индии. Но пожар показал, насколько уязвимо наследие даже таких крупных проектов. Восстановить издание можно, но вернуть оригинальные рисунки — уже нет.

Екатерина Петрова