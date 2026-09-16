Анна Джейн возглавила рейтинг самых продаваемых цифровых книг в Татарстане этим летом

«По осколкам твоего сердца» Анны Джейн стала самой продаваемой книгой летом 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Сервис «Литрес» изучил продажи цифровых книг в Татарстане за период с 1 июня по 31 августа 2026 года. В рейтинг вошли текстовые и аудиокниги. Первое место занял роман «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн. Вторую позицию заняла «Копия Веры» Кати Качур. На третьем месте оказалась первая книга цикла «Если вы меня слышите» Елены Михалковой. Четвертую строчку снова заняла Анна Джейн с романом «Твое сердце будет разбито». Пятое место получил «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра.

«По осколкам твоего сердца» рассказывает историю Полины. Героиня переезжает в другой город и сталкивается с травлей в новой школе. Дима, которого окружающие воспринимают как проблемного подростка, вступается за нее. Между героями начинается первая любовь. Позже Дима исчезает. Сюжет связывает это событие с переломом в жизни Полины. Героиня пытается начать все заново и меняет отношение к себе и окружающим. Во второй части она не может избавиться от мысли, что Дима может быть жив. Это заставляет ее искать ответы и возвращаться к событиям прошлого.

Книга использует темы первой любви, школьной травли, дружбы, предательства и взросления. Эти мотивы относятся к жанру young adult, на который Анна Джейн ориентировалась в значительной части своего творчества.

Российская писательница Анна Джейн. Скриншот с сайта издательства АСТ

Анна Джейн — литературный псевдоним Анны Потапкиной. Писательница родилась 14 января 1988 года в Красноярске. Она дважды окончила Сибирский федеральный университет. Сначала получила образование по филологии, затем изучила психологию. До литературной карьеры Анна Джейн работала редактором и детским психологом. Писать она начала в детстве. Первые тексты создавала еще в школе, а примерно с 2010 года стала публиковать произведения в интернете. В этот период она также писала фанфики.

В 2014 году издательство АСТ выпустило ее роман «Музыкальный приворот». Эта книга стала ее дебютом в бумажном формате. Позже издательство включило произведения писательницы в серию «Звезда Рунета». За карьеру Анна Джейн создала более 50 книг. Разные источники насчитывают у нее 68 произведений, если учитывать отдельные рассказы, книги в соавторстве и другие публикации. Ее библиография включает 11 серий и отдельные романы. Среди наиболее известных книг писательницы — «Мой идеальный смерч», «Белые искры снега», «Музыкальный приворот», «Твое сердце будет разбито» и «По ту сторону отражения».

Российская книжная палата в течение нескольких лет подряд называла Анну Джейн самым издаваемым автором художественной литературы в России. По данным на 2026 год, общий тираж книг Анны Джейн в России превысил 2,1 млн экземпляров. Этот показатель учитывает печатные издания и отражает масштабы ее книжного рынка.

Анна Джейн умерла 1 февраля 2023 года в Красноярске. Ей было 35 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.



Екатерина Петрова