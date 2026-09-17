Жаргон и сленг раздражают 29% жителей ПФО, слово «кринж» вызывает наибольшую неприязнь

Опрос «Литрес» и Magram MR показал, какие слова сильнее всего раздражают россиян в повседневной речи

Фото: Артем Дергунов

Книжный сервис «Литрес» и исследовательское агентство Magram MR опросили более 1 100 россиян и выяснили, какие слова и выражения вызывают у них раздражение в повседневной речи. Исследование отдельно показывает ответы жителей Приволжского федерального округа. Чаще всего они называли жаргонизмы и сленг. Эту категорию выбрали 29% участников опроса. В эту группу исследователи включили слова вроде «кринж», «рофл», «инфа», «лол» и «имба». В открытом вопросе, где участники могли сами назвать раздражающее слово, чаще всего появлялся «кринж».

Второе место заняли англицизмы. Их назвали 15% респондентов из ПФО. Участники приводили в качестве примеров слова «кейс», «триггерить», «хайп» и «фейк». Третью позицию заняли уменьшительно-ласкательные слова. Они раздражают 10% опрошенных. В эту категорию вошли выражения «вкусняшка», «кушать», «денежки» и другие похожие формы.

Еще 9% участников указали на выражения, которые, по их мнению, нарушают привычные нормы речи. Среди примеров исследователи привели фразы «от слова «совсем» и «доброго времени суток». Эта группа получила в 4,5 раза больше ответов, чем канцеляризмы. Канцелярская лексика оказалась в конце списка. Слова и обороты вроде «согласно», «задействовать» и «осуществлять» раздражают только 2% респондентов из ПФО. При этом результаты показывают, что участники опроса чаще реагируют на разговорный сленг и заимствования, чем на официальную лексику.

Исследователи также предложили вариант ответа, который позволил участникам вообще не выбирать раздражающие слова. 13% респондентов заявили, что таких слов для них нет. Это примерно каждый восьмой участник опроса.



Екатерина Петрова