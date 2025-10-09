Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи

Венгерский прозаик пишет антиутопические притчи о том, как живут люди в изолированном, лишенном осмысленных перспектив мире

Фото: скриншот из соцсети X

Нобелевскую премию по литературе — 2025 получит венгерский прозаик Ласло Краснахоркаи с формулировкой «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

Нобелиат пишет романы и новеллы, которые трактуются как антиутопические притчи о том, как живут люди в изолированном, лишенном осмысленных перспектив мире. По романам Краснахоркаи снято несколько фильмов. Два романа — «Сатанинское танго» и «Си-ван-му здесь среди нас» — получили премию Рочестерского университета в 2013 и 2014 годах. В 2015 году писатель получил Букеровскую премию, есть в его копилке еще ряд международных наград. Книги Ласло Краснахоркаи переведены на самые популярные европейские языки и на японский.

Накануне объявления лауреата по литературе «Реальное время» выпустило обзор книг кандидатов на Нобелевскую премию из списка букмекеров. Книга Ласло Краснахоркаи в этом материале тоже есть — это роман «Гомер навсегда» (16+). В списке букмекеров в нынешнем году были и Салман Рушди, и Майкл Ондатже, и Маргарет Этвуд, и Харуки Мураками, и Мишель Уэльбек, и другие известные писатели — но они вновь не выбраны Нобелевским комитетом. Напомним, в 2024 году премию получила романистка Хан Ган из Южной Кореи.

Людмила Губаева