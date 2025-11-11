Продажи книг в жанре хоррор выросли на 22% и могут установить новый рекорд в 2025 году

Рынок хоррора в Великобритании вырос на £6,8 млн

Фото: Динар Фатыхов

Продажи книг в жанре хоррор продолжают расти и могут установить новый рекорд к концу 2025 года. По данным NielsenIQ BookData, за первые 42 недели года в Великобритании на книги этого жанра читатели потратили более £6,8 млн. Это на 22,2% больше, чем за тот же период прошлого года. В 2024 году продажи хоррора достигли £8 млн — это был лучший результат за всю историю наблюдений. При сохранении текущих темпов категория может приблизиться к отметке £10 млн, хотя итоговая сумма, по прогнозам, будет немного ниже.

Рост выручки частично связан с увеличением средней цены книги. В 2024 году средняя стоимость экземпляра составила £9,65, что немного меньше, чем в 2023 году (£10,29), но значительно выше, чем десять лет назад, когда средняя цена была £6,93. Популярность жанра также растет по количеству проданных экземпляров. В 2024 году было реализовано 836 199 книг — это наибольший показатель с 2009 года. В 2025 году уже продано 628 431 экземпляр, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если динамика сохранится, к концу года продажи приблизятся к 900 000 копий, но все еще останутся ниже рекорда 2007 года — 1 106 583 экземпляра.

Рекорд 2007 года был достигнут благодаря массовым продажам романов Джеймса Герберта «Тайна Крикли-холла» и двух книг Стивена Кинга — «История Лизи» и «Мобильник», которые вместе разошлись тиражом более полумиллиона экземпляров.

Главным драйвером роста 2025 года снова стал Стивен Кинг. Его новый роман Never Flinch, вышедший в мае, продан тиражом 67 987 экземпляра в твердой и мягкой обложке. На него приходится свыше 10% от всех продаж в категории, что принесло почти £1 млн. Результат на 20% выше, чем у его прошлогоднего сборника рассказов, который, однако, учитывался в другой подкатегории. Без учета Never Flinch рост в денежном выражении составил бы 5,9%, но объем продаж снизился бы на 4,8%. Даже без этого романа Кинг остается лидером жанра с доходом £785 707, хотя эта сумма на 31,6% ниже показателей 2024 года. Эксперты отмечают, что снижение связано с общим спадом продаж в отрасли, но интерес к книгам Кинга стабильно высок: объем продаж снизился на 5,4%, тогда как выручка выросла на 2,8%.

На втором месте по итогам года находится американский писатель Грейди Хендрикс. Его роман «Колдовство для своенравных девчонок» принес £347 148, что на 159,5% больше, чем годом ранее. Благодаря этому он поднялся с третьего места в рейтинге авторов, сместив Брэма Стокера, чьи книги тоже показывают рост продаж. Автор «Дракулы» увеличил выручку на 44,4% благодаря множеству переизданий. В продаже представлено более 40 версий романа, три из которых вошли в топ-50 самых продаваемых изданий года.

Сильный рост показали и классические авторы. Продажи книг ирландского писателя Шеридана Ле Фаню выросли на 266,4% после переиздания «Кармилла» издательством Pushkin Press. Эта книга заняла второе место в рейтинге продаж года с тиражом 13 873 экземпляра. Среди новых имен выделилась Кайли Ли Бейкер. Ее дебют во «взрослом» сегменте, роман Bat Eater, продан тиражом 3 457 экземпляров и принес £66 585, став 23-й по популярности книгой жанра в 2025 году.

Эксперты отмечают, что интерес к хоррору растет из-за новых форматов, цифровых переизданий и стабильного спроса на классические произведения. Жанр продолжает укреплять позиции и, по прогнозам аналитиков, может завершить 2025 год с лучшими результатами за всю историю наблюдений.

Екатерина Петрова