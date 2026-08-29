Пурпурная проза распада

«Пурпурная Америка» Рика Муди — роман о распаде американской семьи, американской мечты и американского языка

Фото: Реальное время

«Кому ведомы складки и тонкости тела родной матери, тот никогда не умрет» — так начинается роман Рика Муди «Пурпурная Америка». Это обещание бессмертия сразу связывает тело матери с памятью, смертью, семьей и Америкой. Из первой фразы вырастает история о людях, которые не умеют заботиться друг о друге, но отчаянно друг в друге нуждаются. На русском языке Муди до сих пор не издавали, хотя его называют одним из самых ярких современных американских авторов, продолжателем традиций Уильяма Гэддиса. Творчество Рика Муди высоко оценили Майкл Шейбон и Томас Пинчон. В 1997 году, когда «Пурпурная Америка» была впервые опубликована, критики прочитали книгу как произведение о распадающейся американской семье. Однако литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова замечает, что сегодня роман читается иначе: распад всегда начинается с невозможности говорить друг с другом.

Писатель, который сделал из семьи модель Америки

Рик Муди родился в Нью-Йорке 18 октября 1961-го, но уже в два года переехал с семьей в Коннектикут и большую часть детства провел в городах округа Фэрфилд. В шестом классе Рик прочитал «Старика и море» Эрнеста Хемингуэя и после этого начал читать его книги одну за другой. Рядом с Хемингуэем у него шли Толкин, Хайнлайн, Сэлинджер и Фицджеральд.

Муди вспоминал, что в детстве с ним «ничего особенно интересного» не происходило. Единственное, что отличало Рика от других детей, — он «читал как маньяк». Позже он изучал английскую литературу и писательское мастерство в Брауновском университете у Роберта Кувера, Анджелы Картер и Джона Хоукса, а затем получил степень магистра изящных искусств в Колумбийском университете.

Первые рассказы Муди начал писать еще в подростковом возрасте, а в 1992 году вышел его первый роман «Садовый штат», который получил премию редакторов Pushcart Press. В 1994 году он выпустил роман «Ледяной шторм», а в 1995-м — сборник рассказов «Кольцо самых ярких ангелов вокруг рая». В апреле 1997 года появился третий роман — «Пурпурная Америка». На раннем этапе Муди особенно занимала жизнь людей, которые после колледжа не понимали, что делать дальше. При этом он не сводил развитие своей прозы к одной последовательной программе. Оглядываясь назад, писатель говорил, что такие оценки превращают историю собственного творчества в «игру ретроспекции». По его словам, он просто «стал лучше».

Американский писатель-романист Рик Муди. скриншот с сайта The Drunken Odyssey

На формирование Муди как писателя сильно повлияла школа американских экспериментаторов 1960—1970-х годов. В Брауновском университете Джон Хоукс, по словам Муди, особенно настойчиво боролся с его ранней склонностью к «поверхностному комизму» и стремлением добавлять в текст шутки ради самих шуток. Хоукс помог ему избавиться от этой особенности. Сам писатель объяснял свой интерес к разным формам влиянием Кувера, Картер, Хоукса и других экспериментальных авторов. Они сделали широту замысла и амбицию важной частью своей литературной работы. Поэтому определение Муди как хроникера пригородной тоски описывает только часть его прозы. Критики отмечали его постоянный интерес к языку и форме, а сам Муди говорил, что при работе над книгой использует «всю свою личность».

При этом Муди действительно снова и снова обращается к американской семье, пригородной жизни, зависимости, измене, болезни, вине и ответственности. «Ледяной шторм» исследует супружескую измену, «Садовый штат» — нарушения этики среди людей, связанных с наркотиками, а «Пурпурная Америка» — желание избежать ответственности за человека, утратившего самостоятельность.

Частная катастрофа: тело, семья, любовь и вина

Хекс Рейтлифф приезжает в Коннектикут к матери — Билли. Из-за дегенеративного неврологического заболевания она теряет контроль над кишечником, мочевым пузырем и речью. Лу Слоун, второй муж Билли, уже оставил семью. Теперь Хекс должен принять на себя то, от чего другие пытаются уйти. Но Муди сразу усложняет этот выбор: Билли сама просит сына помочь ей умереть, когда она больше не сможет пользоваться компьютером для общения. Писатель сознательно поставил героя в ситуацию, где болезнь матери соединяется с трудностями Хекса. По словам Муди, именно такое максимальное давление обстоятельств и создает драму.

Хекс не выглядит человеком, который готов взять на себя такую ответственность. Он алкоголик, заикается и с трудом справляется с собственной жизнью. В детстве он получил прозвище Хекс из-за того, что буква «х» давалась ему легче, чем «д» в его настоящем имени Декстер. Он вырос в обеспеченной семье, получил наследство и стал не слишком успешным журналистом-фрилансером. В прошлом Хекс пытался покончить с собой, а теперь сохраняет подростковую склонность к потаканию себе и способность самому создавать новые проблемы. При этом Муди не захотел делать из него типичного неудачника. В интервью BOMB Magazine он говорил, что стремился писать об «обычных людях», и не считает обязательным создавать героев, которыми читатель должен восхищаться.

— Если говорить правду о человеческой психологии, люди в итоге вызывают сочувствие.

С телом Билли Муди связывает и главную проблему романа — потерю речи. Болезнь почти лишает женщину возможности говорить, поэтому семья покупает ей компьютер с синтезатором речи. Хекс долго выбирает слово, которое должно передать его чувство к матери, и нажимает «аллилуйя». Но голос компьютера звучит как безличный голос науки и техники. Билли слышит искусственную женскую речь, которая воспроизводит выбранные сыном слова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Хекс и Лу пытаются убедить ее принять подарок. Лу говорит, что она должна стараться, потому что они ее любят. Хекс предлагает добавить новые голоса и сравнивает их с дополнительными шрифтами на компьютере. Билли в ответ отказывается пользоваться устройством. Муди считает проблемы коммуникации «неотъемлемой частью человеческой природы». Писатель отмечал, что никогда не был хорошим собеседником, поэтому его литературный голос стал противоположностью его разговорной речи — голосом, который невозможно произнести вслух.

Отношения Билли, Хекса и Лу не укладываются в простую схему «любовь против равнодушия». В одной сцене каждый из троих одновременно поступает хорошо и плохо. Билли защищает свое достоинство, когда отказывается от помощи близких. Лу хочет помочь жене, но его слова о необходимости «постараться» связаны и с усталостью от многолетней заботы. Хекс жалеет мать, злится из-за собственной беспомощности и пытается компенсировать ее страдание разговорами о возможностях компьютера.

Такое сочетание мотивов не позволяет роману перейти к морализаторству. Муди показывает в одном поступке привязанность, раздражение, вину и желание избавиться от ответственности. Слишком амбивалентно, чтобы быть очевидным. Сам писатель тоже говорил, что не стремился заранее распределять вину между персонажами. В истории Хекса решение помочь матери умереть возникает из уже сложившейся ситуации, а не из заранее придуманной автором схемы.

Любовь в «Пурпурной Америке» постоянно упирается в пределы человеческой речи и способности заботиться. Хекс любит мать, но не может нормально говорить с ней. Билли сохраняет волю и достоинство, но болезнь отнимает у нее привычный способ выражать себя. Лу любит жену, но одновременно хочет уйти от жизни, которую больше не выдерживает. Муди сознательно помещает этих людей в один замкнутый кризис и заставляет их принимать решения, от которых нельзя отделить любовь, вину и ответственность. Муди дает своим героям возможность проявить все человеческие импульсы — и самые разрушительные, и самые неожиданные. Семейная история в романе развивается вокруг вопроса о том, что человек делает, когда любовь уже не позволяет ему остаться в стороне.

Национальная катастрофа: «ядерная семья», Америка и язык

Рейтлиффы живут рядом с атомной промышленностью. Отец Хекса участвовал в разработке ядерного оружия во время войны, а его отчим Лу Слоун работает на атомной электростанции. Семейный кризис соединяется с историей американской ядерной индустрии. В интервью The Missouri Review Рик Муди рассказывал, что уже в процессе работы понял: в «Пурпурной Америке» «нуклеарная семья действительно была ядерной». (В английском языке получилась игра слов: nuclear можно перевести и как «ядерный», и как «нуклеарный».)

Эта связь выводит историю Рейтлиффов за пределы семейной драмы. Герои романа одновременно и участники своей истории, и представители определенной части американского общества. Национальные проблемы в романе не отделяются от проблем персонажей.

Муди связывает частную историю с американской историей и через место действия. Роман остается в пригородном Коннектикуте, но выходит далеко за пределы дома Рейтлиффов. Писатель соединяет конкретные детали с экономическими силами и социальной историей. Один из эпизодов начинается с перечисления людей. Среди них оказываются неудачники, фанатики, наркоманы и люди, потерявшие все. Затем Муди сужает этот масштаб до одного рабочего атомной станции — Дэйва Маккласки. Так Муди постоянно переводит взгляд от отдельного человека к стране — и обратно. Конкретные детали не дают общим рассуждениям превратиться в отвлеченные универсалии, а разговор об экономике, истории и обществе расширяет частные проблемы героев. «Пурпурная Америка» одновременно остается историей семьи в Коннектикуте и рассказывает о более широком мире.

Эту конструкцию поддерживает и язык романа. Первая глава занимает почти пять страниц, а второе предложение занимает почти всю главу. Муди связывает его части повторяющимся словом «кто». В дальнейшем он использует длинные фразы, поток сознания и лексику, которая требует от читателя обращения к словарю. Читатель словно попадает в сознание героев.

Язык романа для Муди неотделим от содержания. Писатель говорил, что язык «радует», что он «удивителен и прекрасен», поэтому его нужно использовать. Он назвал свой стиль более «декадентским». В процессе работы над «Пурпурной Америкой» Рик Муди отказался от прежней манеры писать быстро, как делал это раньше. Здесь он начал использовать большие, закрученные абзацы, а потом переписывать их десятки раз.

Предыдущий роман «Ледяной шторм» критиковали за чрезмерную интеллектуальность, поэтому «Пурпурную Америку» Муди решил сделать насыщенной эмоциями. В первой главе Хекс купает смертельно больную мать. Муди доводит эмоциональную интенсивность почти до уровня оперы. А длинное предложение здесь — это способ, которым писатель рассказывает о героях и их состоянии. Оно передает боль и растерянность персонажей, но иногда затрудняет понимание самого действия.

Пурпур в названии можно понимать по-разному. Роман вышел в 1997 году, задолго до того, как красные и синие штаты стали политическим клише, поэтому смешение этих цветов здесь скорее про Америку, которая не укладывается в простую бинарную схему. Но пурпур — это еще и цвет синяка, след удара, и он напрямую соответствует роману о поврежденном теле матери и поврежденной семье. Часто этот цвет ассоциируется с грозовыми тучами и ядерными взрывами, добавляя катастрофический оттенок. Наконец, есть английское выражение «пурпурная проза» — избыточно украшенное, витиеватое повествование. И название может описывать не только Америку, но и сам стиль Муди, с его пятистраничным вторым предложением.

Издательство: Pollen Press

Перевод с английского: Сергей Карпов

Количество страниц: 352

Год: 2026

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

