Завершились выборы в Госдуму — 2026: основные показатели по России и Татарстану

К моменту публикации окончательные данные еще уточняются

Фото: Сергей Козлов

Явка превысила показатели 2021 года, ЦИК отразила рекордное количество кибератак, а в Татарстане голосование проходило при активном участии избирателей и без существенных нарушений. Подробнее о трехдневных выборах в Госдуму, которые завершились сегодня, — в материале «Реального времени».

По предварительным данным, явка по России составила 56,66%

Центризбирком подводит итоги выборов депутатов Государственной думы IX созыва. Голосование проходило в трехдневном формате 18—20 сентября. К моменту публикации окончательные данные еще уточняются, однако предварительные показатели позволяют составить картину кампании на федеральном уровне и в Республике Татарстан.

По предварительным данным, явка к моменту завершения голосования на выборах в Госдуму, на 20:55 мск, составила 56,66%. «Единая Россия» набирает 57,54% голосов по списку после обработки 13,9% бюллетеней, сообщили в ЦИК РФ. «Новые люди» набрали 7,96%, ЛДПР — 9,27%, КПРФ — 13,67%.

Из 450 мандатов 225 распределяются по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. ЦИК завершит обработку протоколов 24 сентября, окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.



На участках работало свыше 300 тыс. наблюдателей, видеофиксация велась на 92%. В 27 субъектах РФ применялось дистанционное электронное голосование на федеральной платформе. Итоговая явка составила 90,87%. По данным Памфиловой, «Единая Россия» набирает 49,06% голосов в ходе ДЭГ, «Новые люди» — 15,42%, КПРФ — 12,26%.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В ходе кампании ЦИК зафиксировала масштабные кибератаки на избирательную инфраструктуру. По данным члена ЦИК Игоря Борисова, за два года число кибератак с использованием технологий искусственного интеллекта выросло на 8300%: на выборах президента в 2024 году было зафиксировано 1,2 млн атак, сейчас — 100 млн. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заблокировано более 100 млн потенциально опасных воздействий на серверы, зафиксировано свыше 1 тыс. волн DDoS-атак, из них 124 — на платформу ДЭГ. Атаки велись преимущественно из-за рубежа, в том числе с Украины, из Великобритании, Бразилии и Мексики. Успешных атак, повлиявших на ход голосования, не зафиксировано

Явка по Татарстану — выше российской

Раис Татарстана Рустам Минниханов 18 сентября проголосовал на участке №42 в здании КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Накануне голосования он обратился к жителям республики, отметив, что результаты выборов определят вектор развития страны на пять лет. Минниханов назвал Татарстан опорным регионом России, подчеркнул значимость темы единства народов для многонациональной республики и призвал татарстанцев проявить активную позицию. На совещании в Доме правительства 19 сентября он поручил держать ход голосования на постоянном контроле, назвав приоритетными задачами обеспечение безопасности и легитимности выборов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев на протяжении всех трех дней докладывал о ходе голосования. По его словам, выборы проходили в штатном режиме, жалоб, влияющих на избирательный процесс, в комиссию не поступало. Кондратьев отметил высокую активность избирателей, в том числе молодежи и впервые голосующих. За ходом голосования в республике наблюдали около 14 тыс. человек, из них 2,8 тыс. представляют Общественную палату РТ; участки также посещали международные наблюдатели из стран СНГ и молодежные эксперты из 11 стран. Замечаний от них не поступало. В республике работали 470 журналистов из 81 СМИ. Первый замминистра цифрового развития РТ Альберт Яковлев сообщил о 937 заблокированных попытках взлома интернет-ресурсов, которые не повлияли на работу избирательных сервисов.

В Республике Татарстан в списках избирателей числятся 2 923 997 человек. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2 742 участковых избирательных комиссии, общий состав которых насчитывает 21 600 человек.

Явка в Татарстане на протяжении всех трех дней держалась заметно выше среднероссийской. По итогам первого дня она составила 36,8%, второго — 57,8%, а к 15:00 третьего, заключительного дня достигла 68,7%. К 18:00 она выросла до 72,4%.

По итогам опросов экзитпола, проведенных Фондом общественного мнения в Татарстане, «Единая Россия» получает 71,7% голосов. Об этом на презентации результатов социального исследования рассказала директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова. КПРФ набирает 11,2%, «Новые люди» — 6,7%, ЛДПР — 4,3%. Далее следуют «Справедливая Россия» — 2,4%, «Зеленые» — 0,8%, «Партия пенсионеров» — 0,6%, «Коммунисты России» — 0,5%, «Партия прямой демократии» — 0,4%, и «Родина» — 0,3%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 20:00 20 сентября все избирательные участки в Татарстане закрылись. Председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев заявил, что голосование прошло штатно, а участковые комиссии сразу приступили к подсчету голосов. «Это гласная процедура. За подсчетом вправе следить наблюдатели. Важно, чтобы каждый этап голосования проходил строго в соответствии с законом», — подчеркнул он.

Завершение трехдневного голосования отметили праздничным концертом, на котором раис республики Рустам Минниханов обратился к жителям со словами благодарности. «Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу гражданскую позицию. Выборы прошли успешно, и это ваша огромная жизненная гражданская позиция. Вам — процветания!» — сказал Минниханов.

1 / 44 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов