Продажи бумажных книг в Великобритании превысили £1 млрд в 2026 году

Британский книжный рынок может обновить рекорд годовой выручки

Британский рынок бумажных книг в 2026 году впервые преодолел отметку в £1 млрд уже за 33 недели, пишет The Bookseller. По данным NielsenIQ BookScan, с начала года по 15 августа покупатели потратили через отслеживаемый рынком канал £1,003 млрд. Рынок достиг этой суммы примерно на шесть дней раньше, чем в 2025 году.

По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи выросли на 2,3%. В денежном выражении это дает рынку дополнительные £23 млн. NielsenIQ ведет статистику с 1998 года, а сопоставимые данные по всему рынку собирает с 2001 года. За все эти годы рынок каждый раз достигал отметки в £1 млрд. Однако в 2001 году издателям и магазинам пришлось ждать конца ноября. С 2022 года рынок пересек этот порог уже в середине или второй половине августа. Если текущая динамика сохранится до конца декабря, годовая выручка может достичь £1,854 млрд. Такой результат превысит показатель 2025 года и позволит британскому книжному рынку обновить предыдущий максимум. В 2023 году рынок достиг £1,832 млрд, что пока остается рекордом за полный год.

Главным источником роста в 2026 году стала художественная литература. С января по середину августа британцы потратили на нее £350,5 млн. Продажи в этой категории выросли на 11,4% за год. При этом предыдущий год уже принес художественной литературе рекордные £581,9 млн. Художественная литература сейчас также занимает первое место среди отдельных товарных категорий. Она обошла нехудожественные книги для взрослой аудитории. Продажи в этой категории снизились на 3,2% и составили £339,9 млн.

Положение может измениться осенью. Нехудожественная литература обычно получает основной объем продаж в последние месяцы года. В этот же период магазины начинают активно продавать книги к Рождеству. Однако разрыв между категориями уже заметно отличается от прошлогоднего. В середине августа 2025 года нехудожественная литература опережала художественную на £36,7 млн. Теперь художественные книги вышли вперед на £10,6 млн. Если художественная литература сохранит лидерство до конца года, она впервые займет первое место в статистике NielsenIQ за весь период наблюдений.

При этом рынок в 2026 году растет без нескольких крупных бестселлеров, которые обеспечили значительную часть прошлогодних продаж. В августе 2025 года две книги вместе принесли около £8,2 млн. Речь идет о романе Сюзанны Коллинз «Рассвет жатвы» из цикла «Голодные игры» и третьей книге Ребекки Яррос из цикла «Эмпирей» — «Ониксовый шторм». В 2026 году самый высокий результат среди отдельных книг пока показывает Yesteryear Каро Клэр Берк. Продажи этой книги достигли £1,6 млн. При этом только 10 книг с начала года преодолели отметку в £1 млн. Годом ранее таких изданий насчитывалось 18.

Статистика по авторам показывает похожую картину. В середине августа 2025 года ни один автор еще не заработал через отслеживаемый рынок больше £10 млн. Первое место тогда занимала Джулия Дональдсон с результатом £9,6 млн. Второй шла Сара Джей Маас с £7,6 млн. В 2026 году сразу два автора преодолели отметку £10 млн. Дональдсон заработала £10,9 млн, а Фрида Макфадден — £10,3 млн. Всего с начала года 80 авторов получили через книжный рынок более £1 млн. Годом ранее к этому моменту таких авторов насчитывалось 68.

При этом рост выручки не сопровождается ростом числа проданных книг. В натуральном выражении продажи с начала года снизились на 0,2%. Это соответствует примерно 252 791 экземпляру. Долгосрочная статистика показывает ту же тенденцию. В 2025 году британский рынок продал 190,6 млн книг за весь год. Этот показатель оказался на 5 млн экземпляров ниже результата 2024 года и на 8,2 млн ниже уровня 2023 года. За последние годы выручка растет в основном из-за увеличения средней цены книги, а не за счет роста количества проданных экземпляров. Сейчас британский рынок ежегодно продает примерно на 40 млн книг меньше, чем в середине 2000-х годов. Тогда магазины активно использовали скидки и продавали значительно больше экземпляров.

Эксперты ожидают, что осенний сезон может ускорить продажи. На конец года издатели подготовили несколько заметных релизов. В их числе новые книги к раннему сезону праздничных продаж, мемуары Чарльза Спенсера о его сестре Диане, сборник рассказов Ребекки Яррос Threshing Day из цикла «Эмпирей» и новая книга Сары Джей Маас A Court of Splintered Harmony.



Екатерина Петрова