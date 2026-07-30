Шерлок Холмс стал самым желанным литературным другом россиян

17% выбрали бы в друзья Шерлока Холмса, 30% — жить в мире русской классики

Фото: Екатерина Петрова

Сегодня, 30 июля, отмечают Международный день дружбы. К этой дате аналитики книжного сервиса «КИОН Строки» и холдинга ON Медиа провели опрос. Они узнали, каких литературных героев россияне хотят видеть своими друзьями, какие качества ценят в людях и где сегодня заводят новые знакомства. Результаты показали, что читатели ищут в друзьях чувство юмора, честность и надежность. Самым желанным литературным другом стал Шерлок Холмс.

Россияне чаще всего выбирают книги с яркими и запоминающимися героями. Лидируют детективы — этот жанр назвали 33% участников. Следом идут классическая литература (28%) и фэнтези (22%). Читательские вкусы заметно различаются от пола и возраста. Мужчины значительно чаще женщин читают научную фантастику (25% против 6%). Женщины, напротив, отдают предпочтение любовным романам — 34% против 3% у мужчин. Молодые люди 18—24 лет активнее остальных обращаются к классике (48%), фэнтези (39%) и любовным романам (30%). Старшее поколение чаще выбирает исторические романы.

Почти половина опрошенных призналась, что им ближе всего обычные люди, попавшие в необычные обстоятельства. Такой вариант выбрали 40% респондентов. Среди читателей старше 65 лет эта цифра достигает 54%. Если говорить о конкретных персонажах, то абсолютным лидером стал Шерлок Холмс. Пригласить знаменитого сыщика в друзья захотели 17% участников опроса. Мужчины называли его заметно чаще женщин (20% против 12%). У женской аудитории лидируют Гермиона Грейнджер и Маленький принц — они получили по 11% голосов. Представители старшего поколения чаще других мечтали бы подружиться с Робинзоном Крузо (19%) и Остапом Бендером (15%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если бы появилась возможность перенестись в литературный мир, 30% респондентов выбрали бы вселенную русской классики XIX века. Среди участников старше 35 лет этот вариант становится абсолютным фаворитом и набирает до 42% голосов. Молодежь же чаще мечтает попасть в Хогвартс (39%) или Средиземье (45%). С возрастом интерес к этим фантастическим мирам постепенно снижается.

Среди качеств литературного героя, с которым хочется провести время, россияне на первое место поставили хорошее чувство юмора (39%). Далее идут ум (24%) и смелость (22%). Женщины заметно чаще мужчин ценят загадочность персонажа (23% против 10%). Молодежь активнее отмечает искренность (32%), а респонденты старше 65 лет — интеллект (34%).

В реальной жизни россияне руководствуются похожими принципами. Абсолютным лидером среди человеческих качеств стала честность — ее отметили 62% участников исследования. Следом идут верность (45%), надежность (37%), доброта (35%) и чувство юмора (32%). Женщины значительно чаще мужчин обращают внимание на надежность (48% против 30%) и умение поддержать (30% против 17%).

Новых друзей россияне чаще всего находят на работе — так ответили 32% опрошенных. Пользователи 25—34 лет чаще остальных знакомятся в интернете (15%). Представители старшего поколения предпочитают заводить друзей в путешествиях (13%). При этом почти каждый пятый респондент (17,9%) признался, что практически не заводит новых знакомств. Среди людей старше 65 лет этот показатель достигает 30%.



Екатерина Петрова