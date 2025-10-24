Книги японских и китайских авторов лидируют в продажах России

Сеть книжных магазинов «Читай-город» составила свой топ-5 книг из азиатских стран

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» зафиксировала значительный рост интереса россиян к азиатской литературе. За октябрь 2025 года продажи книг из Азии выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба книжного кластера.

Лидером среди азиатских стран остается Япония, чьи авторы, особенно Гэнки Кавамура и Харуки Мураками, пользуются особой популярностью у читателей. Только за октябрь было реализовано более 8 тысяч экземпляров книги «Если все кошки в мире исчезнут».

Топ-5 книг за октябрь:

Гэнки Кавамура. «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамура. «Если твоя память исчезнет» Осаму Дадзай. «Человек недостойный» Харуки Мураками. «Норвежский лес» Юкио Мисима. «Жизнь на продажу»

На втором месте по востребованности находится китайская литература, привлекающая читателей захватывающими сюжетами и уникальной атмосферой.

Топ-5 книг за октябрь:

Прист. «Безмолвное чтение». Том. 3 Тэнло Вэйчжи. «Светлый пепел луны». Книга 3 Цзюлу Фэйсян. «Семь жизней до счастья» Му Сули. «Медные монеты даруют миру покой». Том 2 Шан Хуай. «Сквозь облака». Том 2

Третью позицию занимает Корея, где особую популярность набирает нехудожественная литература. Особенно успешным оказался рост продаж корейской серии книг Spring — почти в шесть раз, по сравнению с прошлым годом.

Топ-5 книг за октябрь:

Ю Ре Хан. «Я стал отбросом графской семьи». Том 2 (манхва) Ли Тонгон. «Цветы смерти» Ю Ре Хан. «Я стал отбросом графской семьи» Том 1 (манхва) Пом Ю Джин. «Ресторан 06:06:06» Ким Чжи Юн. «Прачечная стирающая печали»

Среди самых продаваемых азиатских книг октября лидируют произведения Гэнки Кавамуры, Ю Ре Хана и Приста.

Наталья Жирнова