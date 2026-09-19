Писатель и ветеран морской пехоты Фил Клей возглавил PEN America на фоне споров о свободе слова

После назначения он заявил, что организация должна защищать свободу выражения и одновременно сохранять пространство для обмена разными взглядами

Американская писательская организация PEN America назначила писателя Фила Клея президентом и председателем совета попечителей. Клей вошел в совет организации в 2025 году, а теперь получил руководящую должность после вакансии, которая появилась в июле 2026 года. Совет назначил его в соответствии с уставом организации.

PEN America работает уже 104 года. Организация объединяет писателей и защищает свободу выражения. Она также занимается вопросами цензуры, свободы прессы, академической свободы и поддержки авторов, которые сталкиваются с угрозами из-за своей работы.

Клей пришел в организацию после литературной карьеры и работы преподавателем. Он получил известность благодаря сборнику рассказов «Передислокация». За эту книгу писатель получил National Book Award в категории художественной литературы. Сборник также принес ему премию John Leonard Prize от National Book Critics Circle за дебютную работу в любом жанре. «Передислокация» вошла в список 10 лучших книг 2014 года по версии The New York Times. Книга обращается к опыту американских военнослужащих и последствиям войн для людей, которые в них участвовали.

Клей родился и получил образование в США. Он окончил Dartmouth College, а затем получил степень MFA в Hunter College. До литературной карьеры он служил в Корпусе морской пехоты США. С января 2007 года по февраль 2008 года Клей находился в иракской провинции Анбар и работал офицером по связям с общественностью. Опыт военной службы повлиял на его литературную работу. В книгах и эссе Клей рассматривает войны США, их последствия и вопросы личной ответственности. Он также пишет о моральных и культурных последствиях военных конфликтов.

Помимо литературы, Клей работает в системе образования. Он руководит программой MFA по творческому письму в Fairfield University. Его статьи и эссе публиковали The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Atlantic и The New Yorker.

После назначения он заявил, что организация должна защищать свободу выражения и одновременно сохранять пространство для обмена разными взглядами. Он связал работу писателей не только с юридическим правом на высказывание, но и с возможностью обсуждать другие культуры, идеи и позиции, включая спорные. Новое руководство PEN America приходит в период, когда организация расширила работу по вопросам цензуры. С 2021 года она отслеживает более 23 тыс. случаев запрета книг в государственных школах США. Организация также выступает против законов отдельных штатов, которые, по ее оценке, усиливают контроль над высшим образованием.



Екатерина Петрова