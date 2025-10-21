В Центре современной культуры «Смена» пройдет книжный фестиваль «Веранда «Альпины»

Двухдневный фестиваль пройдет 2 и 3 ноября

В первые выходные ноября, 2 и 3 числа, в Казани пройдет фестиваль «Веранда «Альпины». Это второй раз, когда издательская группа проводит свое большое книжное событие в столице Татарстана. Фестиваль объединит лекции, встречи с авторами и распродажу книг по издательским ценам. Организаторы говорят, что цель проекта — вернуть внимание к чтению и живым разговорам.

«В мире, когда почти вся наша жизнь проходит онлайн, так важна возможность встречаться офлайн, — отметила Светлана Каширина, руководитель направления по работе с партнерами и мероприятиями группы «Альпина». — Книга становится поводом встретиться вживую и найти единомышленников. Мы рады, что «Веранда» собирает тех, кто любит книги так же, как и мы».

Организаторы исследуют, как меняются города, что определяет их ритм и атмосферу, как литература и наука отражают эти процессы. В 2025 году «Веранда» уже прошла в трех городах России: 17 мая — в Санкт-Петербурге, 5 июля — в Перми, 26 июля — в Екатеринбурге. Казань станет четвертой площадкой.

Программа фестиваля рассчитана на два дня — с 12:00 до 20:00. В субботу, 2 ноября, в 14:00 пройдет встреча с писателем и сценаристом Денисом Осокиным под названием «Литература и драматургия как ландшафт культурных кодов». Осокин расскажет о своем творчестве и о том, как обыденность становится материалом для искусства. Его тексты легли в основу спектакля «Луманзе/Снегурочка» и фильмов «Овсянки» и «Небесные жены луговых мари».

В 16:00 выступит психолог Александр Асмолов. Его лекция называется «Таинственное вещество человечности: почему мы непредсказуемы для самих себя?». Асмолов — директор Школы антропологии будущего РАНХиГС и заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ. Он объяснит, как работает человеческая непредсказуемость и почему она важная часть развития личности.

В воскресенье, 3 ноября, в 14:00 состоится лекция краеведа Марка Шишкина «Без Собачьего переулка и Козьей слободы, но с Чеховым и Достоевским. Как управляли топонимикой в старой Казани». Он расскажет, как менялись городские названия, что скрыто за ними и как это связано с культурной памятью.

Завершит фестиваль паблик-ток в 16:00 — «Современный нон-фикшн. Каких авторов ищут издатели, каких книг ждут читатели». В дискуссии примут участие Павел Подкосов, генеральный директор и главный редактор «Альпины нон-фикшн», и Кирилл Маевский, сооснователь и программный директор «Смены» и исполнительный директор издательства Ad Marginem. Они обсудят, как создаются современные документальные книги, какие темы выбирают авторы в регионах и почему одни истории находят отклик, а другие нет. Модерировать встречу будет литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова.

Кроме встреч и лекций, гости смогут купить новинки и бестселлеры по психологии, истории, бизнесу, художественной и детской литературе. Организаторы ожидают, что «Веранду» посетят несколько тысяч человек. По словам Кирилла Маевского, участие в таких событиях помогает укрепить интерес к чтению и объединяет местные сообщества вокруг культуры. «Книга — это форма разговора, и «Веранда» — способ этот разговор продолжить», — отметил он.

Екатерина Петрова