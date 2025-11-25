Татарстан вошел в топ-5 регионов, где молодежь стала больше интересоваться книгами по психологии

Зумеры в России стали на 27% чаще читать литературу по психологии

Фото: Артем Дергунов

Книжный сервис «Строки» изучил, как молодые пользователи от 18 до 25 лет выбирают психологическую литературу. Аналитики сравнили данные за последние три месяца 2025 года с предыдущим периодом и зафиксировали рост интереса на 27%. Девушки обращаются к книгам по психологии заметно чаще. Их активность выше на 44%. Эксперты отмечают, что спрос растет во всех крупных регионах. Лидируют Москва и Санкт-Петербург. За ними идут Краснодарский край, Московская область и Республика Татарстан. Татарстан занял пятое место в списке и показывает стабильный рост интереса.

Рейтинг популярных книг в период с 1 августа по 31 ноября 2025 года возглавила работа Евы-Марии Цурхорст «Люби себя — не важно, с кем ты». Она сместила лидера предыдущих месяцев — книгу Джордана Питерсона «12 правил жизни. Противоядие от хаоса», которая теперь занимает вторую позицию. Третье место у Пола Экмана с книгой «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь». В топ-5 также вошли «Инструкция к себе» Валентины Паевской и «Рестарт: Как прожить много жизней» Ирины Хакамады.

В десятку самых востребованных книг попали «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги, «Внутренняя опора» Анны Бабич, «Вижу вас насквозь» Евгения Спирицы, «Один на один с жизнью» Ильи Латыпова и «Почему мне плохо, когда всё вроде хорошо» Андерса Хансена.

Эксперты сравнили эти данные с предыдущим периодом. В мае — июле 2025 года молодежь чаще выбирала литературу о том, как «читать» людей и распознавать манипуляции. Среди самых популярных были книги Джеймса Скотта «Темная психология и манипуляции» и работа Евгения Спирицы «Вижу вас насквозь». В августе и сентябре запрос сместился. Зумеры стали искать книги, которые помогают разобраться в тревожности, сосредоточиться на себе и найти ответы на вопросы о ментальном здоровье.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова