Джон Стейнбек обошел Джека Лондона в рейтинге продаж американской классики, а спрос на его книги вырос на 60%

«Читай-город» назвал пять самых продаваемых книг американской классики в 2026 году

Фото: Реальное время

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги продаж американской классической литературы за 2026 год. Поводом для публикации рейтинга стало 130-летие Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, которое будет 24 сентября. За год россияне купили более 500 тыс. экземпляров книг американских авторов. Продажи выросли на 11% по сравнению с прошлым годом.

В 2026 году рейтинг возглавил роман Джона Стейнбека «К востоку от Эдема». Второе место занял «Мартин Иден» Джека Лондона. Третью и четвертую позиции получили книги Стивена Кинга — «Кладбище домашних животных» и «Кэрри». Пятую строчку занял «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Годом ранее лидировал Джек Лондон с романом «Мартин Иден». Второе место занимала «Кэрри» Стивена Кинга. На третьей позиции находился роман Харпер Ли «Убить пересмешника». «Кладбище домашних животных» занимало четвертую строчку, а «Великий Гэтсби» сохранял пятое место.

Реальное время / realnoevremya.ru

Динамика отдельных авторов также изменилась. За январь — август 2026 года продажи книг Джона Стейнбека выросли на 60% относительно того же периода 2025 года. Произведения Стивена Кинга увеличили продажи на 30%. Книги Дэниела Киза показали рост на 14%. Отдельные произведения продемонстрировали еще более заметную динамику. Продажи романа «К востоку от Эдема» за январь — август выросли на 164% год к году. У «Кэрри» Стивена Кинга показатель увеличился на 20%. «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза прибавили 17%.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд также сохраняет заметный спрос у российских читателей. За рассматриваемый период сеть продала более 408 тыс. экземпляров его книг. В среднем россияне покупают 112 книг Фицджеральда каждый день. В 2026 году Фицджеральд представлен в первой пятерке романом «Великий Гэтсби». Книга также входила в топ-5 годом ранее и сохранила пятую позицию.

Всего продажи американской классической литературы за год превысили 500 тыс. экземпляров. Сеть зафиксировала рост на 11% относительно 2025 года. При этом несколько книг показали двузначную или более высокую динамику, что повлияло на состав первой пятерки.



Екатерина Петрова