Книжный рынок Франции сократился на 1% в 2025 году

Каждый шестой французский подросток не читает книги

Фото: Артем Дергунов

Французский книжный рынок завершил 2025 год со снижением продаж. Об этом пишет The Bookseller со ссылкой на данные Ассоциации французских издателей Syndicat de l’Edition Nationale. Оборот сократился на 2% по сравнению с 2024 годом. Позже GfK-Nielsen пересмотрела оценку. Итоговое падение составило 1%. Издатели заявили, что ожидания на 2026 год остаются сдержанными.

Одной из ключевых проблем отрасли остается сокращение числа читающих. По данным исследований, в 2025 году 17% жителей Франции в возрасте от 15 лет и старше заявили, что никогда не читают книги. В 2019 году таких было 12%. За последние 15 лет число подростков и взрослых, не читающих книги, выросло на 3 млн человек. Среди молодежи от 16 до 19 лет 38% сообщили в 2024 году, что не берут книги вне учебы. В 2016 году этот показатель составлял 31%. Директор SNE Рено Лефевр заявил, что отрасль ждет обещанный правительством 10-летний план по развитию чтения среди детей и молодежи. План анонсировали в декабре. Издатели рассчитывают, что министерства культуры и образования представят детали в апреле на Парижском книжном фестивале.

Президент SNE Венсан Монтань также указал на рост вторичного рынка книг. По прогнозам, к 2030 году доля подержанных книг может достичь 40% всех продаж во Франции. Еще одной проблемой он назвал использование искусственного интеллекта. По оценкам отрасли, 82% книг о фитотерапии, опубликованных на Amazon в прошлом году, с высокой вероятностью были созданы ИИ. Во Франции подготовлен законопроект об ИИ, который предполагает использование защищенных авторским правом произведений только на законных основаниях. Монтань заявил, что документ станет сигналом в защиту прав авторов. При этом внутри правительства нет единой позиции. Министр культуры Рашида Дати поддерживает инициативу. Министерство юстиции и министерство экономики высказывают сомнения, ссылаясь на возможные риски для разработчиков ИИ.

На фоне общего спада вырос спрос на художественную литературу. Этот сегмент частично компенсировал снижение продаж комиксов, детских, гуманитарных и технических книг.

По данным наблюдателя SLF, независимые книжные магазины в 2025 году показали умеренную устойчивость после сложного 2024 года. Средний рост годовых продаж составил 0,9%, а по книгам — 0,6%. С учетом инфляции продажи снизились на 0,5%. В декабре оборот вырос на 3,4% по книгам и на 5,4% по другим товарам.

Оптовые продажи коллективным покупателям, включая школы из-за обновления учебных программ, помогли компенсировать спад розницы. Средний рост фиксированных цен составил 1,1%, для бумажных книг — 2,2%. При этом почти треть магазинов зафиксировала падение продаж на 5% и более. Сильнее всего пострадали торговые точки в городах с населением от 50 тыс. до 200 тыс. человек и магазины с оборотом менее 300 тыс. евро в год. Четверть из них сообщили о снижении продаж более чем на 10%.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова