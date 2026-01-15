Книжный рынок Франции сократился на 1% в 2025 году
Каждый шестой французский подросток не читает книги
Французский книжный рынок завершил 2025 год со снижением продаж. Об этом пишет The Bookseller со ссылкой на данные Ассоциации французских издателей Syndicat de l’Edition Nationale. Оборот сократился на 2% по сравнению с 2024 годом. Позже GfK-Nielsen пересмотрела оценку. Итоговое падение составило 1%. Издатели заявили, что ожидания на 2026 год остаются сдержанными.
Одной из ключевых проблем отрасли остается сокращение числа читающих. По данным исследований, в 2025 году 17% жителей Франции в возрасте от 15 лет и старше заявили, что никогда не читают книги. В 2019 году таких было 12%. За последние 15 лет число подростков и взрослых, не читающих книги, выросло на 3 млн человек. Среди молодежи от 16 до 19 лет 38% сообщили в 2024 году, что не берут книги вне учебы. В 2016 году этот показатель составлял 31%. Директор SNE Рено Лефевр заявил, что отрасль ждет обещанный правительством 10-летний план по развитию чтения среди детей и молодежи. План анонсировали в декабре. Издатели рассчитывают, что министерства культуры и образования представят детали в апреле на Парижском книжном фестивале.
Президент SNE Венсан Монтань также указал на рост вторичного рынка книг. По прогнозам, к 2030 году доля подержанных книг может достичь 40% всех продаж во Франции. Еще одной проблемой он назвал использование искусственного интеллекта. По оценкам отрасли, 82% книг о фитотерапии, опубликованных на Amazon в прошлом году, с высокой вероятностью были созданы ИИ. Во Франции подготовлен законопроект об ИИ, который предполагает использование защищенных авторским правом произведений только на законных основаниях. Монтань заявил, что документ станет сигналом в защиту прав авторов. При этом внутри правительства нет единой позиции. Министр культуры Рашида Дати поддерживает инициативу. Министерство юстиции и министерство экономики высказывают сомнения, ссылаясь на возможные риски для разработчиков ИИ.
На фоне общего спада вырос спрос на художественную литературу. Этот сегмент частично компенсировал снижение продаж комиксов, детских, гуманитарных и технических книг.
По данным наблюдателя SLF, независимые книжные магазины в 2025 году показали умеренную устойчивость после сложного 2024 года. Средний рост годовых продаж составил 0,9%, а по книгам — 0,6%. С учетом инфляции продажи снизились на 0,5%. В декабре оборот вырос на 3,4% по книгам и на 5,4% по другим товарам.
Оптовые продажи коллективным покупателям, включая школы из-за обновления учебных программ, помогли компенсировать спад розницы. Средний рост фиксированных цен составил 1,1%, для бумажных книг — 2,2%. При этом почти треть магазинов зафиксировала падение продаж на 5% и более. Сильнее всего пострадали торговые точки в городах с населением от 50 тыс. до 200 тыс. человек и магазины с оборотом менее 300 тыс. евро в год. Четверть из них сообщили о снижении продаж более чем на 10%.
Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».