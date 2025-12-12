В России на 12% вырос спрос на аудиокниги

Наиболее популярны в 2025 году оказались жанры фэнтези, фантастики и детективов

Сервис электронных книг «КИОН Строки» опубликовал рейтинг самых востребованных произведений 2025 года. Абсолютным лидером среди художественной литературы стала книга Ребекки Яррос «Железное пламя», ставшая первой частью цикла «Эмпирей».

Вторую позицию в списке любимых авторов заняла американка Хлоя Уолш, а третье место занял классик русской литературы Федор Достоевский. Замыкают пятерку лидеров известные российские авторы Тана Френч и Дарья Донцова.

Наиболее популярны в 2025 году оказались жанры фэнтези, фантастики и детективов. Наибольшей активностью читателей отличились Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Рекордсмен по количеству проведенного времени за чтением ежедневно читал более 10 часов.

Самым популярным произведением non-fiction стала автобиография Юрия Стоянова «Игра в городки». Второе место заняло сочинение Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма», а замыкает тройку лидеров всемирно известный бестселлер Юваля Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества».

В рейтинге детских книг первенство захватил Алексей Олейников с романом «Детективное агентство «Утюг». Татьяна Смирнова с книгой «Лесовики. По следам голубой цапли» и классик детской литературы Льюис Кэролл («Алиса в Стране чудес») заняли второе и третье места соответственно.

Самой востребованной аудиокнигой стал цикл подкастов «Хрум, или Сказочный детектив» от «Детского радио». Также пользуются спросом подкасты «Отвратительные мужики 2» и «Дневники Лоры Палны — Лагеря».

Самое популярное произведение по числу дочитавших и обсуждений — роман «Лес» Светланы Тюльбашевой. В номинации комиксов победил комикс Дмитрия Мордаса «Зайчик. Комикс».

Всего за 2025 год спрос на аудиокниги вырос на 12%, а популярность самиздатных произведений увеличилась на 78%.

Дмитрий Зайцев