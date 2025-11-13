Цифровой детокс набирает популярность среди россиян

В период цифрового детокса россияне отдают предпочтение объемной литературе, требующей концентрации

Совместное исследование книжного сервиса «Литрес» и сети магазинов «Читай-город» показало растущий интерес россиян к практике цифрового детокса: 76% опрошенных сообщили, что устали от постоянного информационного потока, а 53% уже пробовали отказываться от соцсетей и интернета на сутки.

В дни цифрового детокса больше трети людей предпочитает проводить время наедине с собой, при этом 23% выбирают чтение или прослушивание книг. Среди других популярных занятий — хобби и общение с близкими.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вопреки распространенному мнению о невозможности сосредоточиться после потребления интернет-контента, читатели справляются достаточно хорошо. Литература, которую они выбирают, одновременно и держит в напряжении, и помогает вернуть концентрацию. Кроме того, чтение не истощает эмоционально, в отличие от череды коротких видео, а, напротив, способствует восстановлению и лучшему отдыху, именно поэтому читатели выбирают этот вид цифрового детокса, — комментирует нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

Интересно, что в период цифрового детокса россияне отдают предпочтение объемной литературе, требующей концентрации. Самым востребованным жанром стали захватывающие триллеры, за ними следуют масштабные романы. Легкие романтические истории выбрали 24% опрошенных.



Наталья Жирнова