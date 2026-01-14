Литературный фестиваль в Аделаиде закрыли после спора вокруг палестино-австралийской писательницы

Почти 200 писателей отказались от участия в фестивале в Австралии

Литературный фестиваль Adelaide Writers’ Week в Австралии отменили после конфликта вокруг участия палестино-австралийской писательницы Ранды Абдель-Фаттах, пишет The New York Times. Решение объявили во вторник. К этому моменту около 180 из 240 заявленных авторов отказались от участия в знак протеста.

Кризис начался после решения оргкомитета исключить Ранду Абдель-Фаттах из программы. Совет фестиваля заявил, что ее участие было бы «культурно нечувствительным» вскоре после массовой стрельбы на пляже Бонди в Сиднее. Нападение произошло на празднование Хануки. Погибли 15 человек, десятки получили ранения. Власти назвали произошедшее терактом.

После объявления об исключении писательницы авторы начали массово снимать свои выступления. Среди них были Зэди Смит, Персиваль Эверетт и бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Многие заявили, что решение фестиваля создает риск ограничения свободы слова. В выходные половина совета фестиваля, состоявшего из восьми человек, подала в отставку, включая председателя.

Во вторник директор Adelaide Writers’ Week Луиза Адлер также объявила об уходе. Она заявила, что не может участвовать, когда авторов лишают права говорить. Через несколько часов после ее заявления совет фестиваля сообщил, что мероприятие не состоится в запланированные сроки в конце февраля. Организаторы принесли извинения Ранде Абдель-Фаттах и признали, что их решение усилило раскол.

Совет фестиваля заявил, что речь шла не о личности автора, а о резком изменении общественной дискуссии о границах свободы слова после крупнейшего теракта в истории страны. Ранда Абдель-Фаттах отвергла извинения и назвала их неискренними. Она заявила, что стрельба в Бонди не может служить причиной для отказа от защиты прав палестинцев.

Ранда Абдель-Фаттах — юрист, академик и писатель. Она планировала представить роман Discipline. Ее издатель описывает книгу как рассказ о цене публичных высказываний против устоявшихся порядков. Ранее группа австралийских еврейских ученых уже протестовала против ее публичных выступлений. Поводом стали высказывания в соцсетях, включая пост о праве угнетенных на вооруженную борьбу.

Премьер штата Южная Австралия Питер Малинаускас заявил, что считал приглашение Ранды Абдель-Фаттах неудачным решением, но подчеркнул, что отмена выступления была выбором совета фестиваля. Луиза Адлер сообщила, что предупреждала чиновников о риске усиления напряженности. По ее словам, за 65 лет истории фестиваля авторов ранее не исключали из программы.

Екатерина Петрова