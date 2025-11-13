Власти Алжира выпустили 80-летнего писателя Баулема Сансаля, приговоренного к пяти годам тюрьмы

Президент Алжира помиловал писателя Баулема Сансаля по гуманитарной просьбе Германии

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о помиловании алжиро-французского писателя Буалема Сансаля, арестованного год назад во время визита на родину. Писатель, которому за восемьдесят лет и который болен раком, был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в подрыве национальной безопасности. Решение о помиловании принято по просьбе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который обратился к алжирскому лидеру с гуманитарным запросом. Германия сослалась на возраст и состояние здоровья писателя, а также на «доверительные отношения» между странами. Теббун назвал просьбу «дружественной» и согласился на ее исполнение. Германия взяла на себя расходы по перевозке и лечению Сансаля. Самолет с писателем приземлился в Берлине 12 ноября около девяти вечера по местному времени.

Сансаль проживал во Франции и в прошлом году получил французское гражданство. После его ареста французские политики и писатели неоднократно требовали освобождения, однако именно Германия добилась результата. Эксперты считают, что выбор Берлина в качестве посредника отражает напряженные отношения между Парижем и Алжиром.

Поводом для ареста стали высказывания Сансаля, в которых он утверждал, что французская колонизация принесла Алжиру пользу, лишив Марокко части территорий в спорной зоне Западной Сахары. Эти слова вызвали резкую реакцию властей Алжира, который поддерживает независимость региона и прекратил дипломатические отношения с Марокко еще в 2021 году. Заявления Сансаля прозвучали на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Марокко в октябре прошлого года, когда Франция публично поддержала план передачи Западной Сахары под суверенитет Рабата. В Алжире восприняли это как удар по своим интересам. С тех пор между Парижем и Алжиром усилилась напряженность — стороны высылают дипломатов и публично обвиняют друг друга в неуважении.

После освобождения писателя Макрон поблагодарил Германию за посредничество и подчеркнул, что Франция «постоянно работала» над этим вопросом. Он также отметил гуманитарный характер решения Теббуна и выразил надежду, что «жест доброй воли» поможет улучшить диалог.

Ситуация с Сансалем совпала с другим громким делом. В 2024 году в Алжире был арестован французский спортивный журналист Кристоф Глезис, написавший о футбольной команде из числа представителей кабильского меньшинства. Его обвинили в «прославлении терроризма» из-за контактов с лидером организации, позже признанной террористической. В 2025 году журналист получил семь лет тюрьмы и до сих пор остается в Алжире. Макрон упомянул о нем в своей речи, заявив, что Франция продолжит добиваться его освобождения.

Буалем Сансаль работал в правительстве Алжира, когда в 1999 году опубликовал свой первый роман «Клятва варваров», в котором критиковал исламский радикализм и государственные репрессии. Его последующие книги затрагивали политические и религиозные темы, вызывали споры и нередко приводили к конфликтам с властями. Писатель не скрывал своего скепсиса к исламистам, посещал Израиль и называл себя «изгоем на острове». В Алжире его творчество часто подвергалось цензуре, но во Франции он получил признание и награды.

После новости о помиловании французские СМИ и писательское сообщество встретили сообщение с облегчением. Один из известных алжирских авторов написал в соцсетях, что освобождение Сансаля — это «надежда на освобождение самой Алжирии». Он добавил: «Худшая тюрьма — та, которую человек строит для себя сам».

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова