Произведения Салтыкова-Щедрина набирают популярность в год 200-летия писателя
За последние четыре года (2022–2026) спрос на книги писателя вырос на 65%
27 января отмечается 200-летие со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Издательства фиксируют значительный рост интереса читателей к творчеству классика русской литературы. об этом сообщает АСТ.
Анализ продаж показывает впечатляющую динамику. За последние четыре года (2022–2026) спрос на книги писателя вырос на 65%. Особенно заметный прирост зафиксирован в 2025 году — продажи увеличились на 20% в сравнении с предыдущим годом. Пик покупательской активности пришелся на предюбилейные месяцы — ноябрь и декабрь.
Лидеры продаж среди произведений писателя различаются в зависимости от издательства:
В издательстве АСТ:
- «История одного города»
- «Господа Головлевы»
- «Сказки» (сборник)
- В издательстве «Азбука»:
- «Господа Головлевы»
- «История одного города»
- «Сказки» (сборник)
- В издательстве «Эксмо»:
- «История одного города»
- «Дневник провинциала в Петербурге»
«Сказки» (сборник)
К юбилею писателя издательство «Эксмо» готовит специальный выпуск «Истории одного города» в серии «Магистраль. Главный тренд». Также в феврале ожидается выход аудиокниги с профессиональной озвучкой.
Произведения классика выпускаются в различных сериях, среди которых:
- «Всемирная литература»
- «Библиотека классической литературы»
- «Яркие страницы»
- «Эксклюзив: Русская классика»
- «Детское чтение»
- «Азбука-классика»
- «Мировая классика»
