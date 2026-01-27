Новости общества

16:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Произведения Салтыкова-Щедрина набирают популярность в год 200-летия писателя

10:46, 27.01.2026 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

За последние четыре года (2022–2026) спрос на книги писателя вырос на 65%

Произведения Салтыкова-Щедрина набирают популярность в год 200-летия писателя
Фото: @felipepelaquim на Unsplash

27 января отмечается 200-летие со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Издательства фиксируют значительный рост интереса читателей к творчеству классика русской литературы. об этом сообщает АСТ.

Анализ продаж показывает впечатляющую динамику. За последние четыре года (2022–2026) спрос на книги писателя вырос на 65%. Особенно заметный прирост зафиксирован в 2025 году — продажи увеличились на 20% в сравнении с предыдущим годом. Пик покупательской активности пришелся на предюбилейные месяцы — ноябрь и декабрь.

Лидеры продаж среди произведений писателя различаются в зависимости от издательства:

В издательстве АСТ:

  • «История одного города»
  • «Господа Головлевы»
  • «Сказки» (сборник)
  • В издательстве «Азбука»:
  • «Господа Головлевы»
  • «История одного города»
  • «Сказки» (сборник)
  • В издательстве «Эксмо»:
  • «История одного города»
  • «Дневник провинциала в Петербурге»

«Сказки» (сборник)

К юбилею писателя издательство «Эксмо» готовит специальный выпуск «Истории одного города» в серии «Магистраль. Главный тренд». Также в феврале ожидается выход аудиокниги с профессиональной озвучкой.

Произведения классика выпускаются в различных сериях, среди которых:

  • «Всемирная литература»
  • «Библиотека классической литературы»
  • «Яркие страницы»
  • «Эксклюзив: Русская классика»
  • «Детское чтение»
  • «Азбука-классика»
  • «Мировая классика»


Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура

Новости партнеров

Читайте также