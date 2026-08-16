Книжный рынок США вырос на 2,5% в 2025 году — до $33,4 млрд

Продажи аудиокниг второй год подряд превысили электронные книги

Продажи американской издательской отрасли в 2025 году достигли $33,4 млрд, пишет Publishers Weekly. По сравнению с 2024 годом рынок вырос на 2,5%. Количество проданных книг также увеличилось. Издатели реализовали 3,15 млрд экземпляров, что на 0,4% больше показателя предыдущего года. В 2024 году продажи в штуках, напротив, снижались.

Ассоциация американских издателей опубликовала итоговые оценки рынка на основе данных Industry Insights. Исследователи собрали ответы более чем 1600 издательств. Эти компании сообщили о выручке на $12,3 млрд. Еще $21,2 млрд исследователи рассчитали с помощью экстраполяции, моделирования рынка и дополнительных данных.

Торговый сегмент, который включает массовую литературу и книги по религии, увеличил продажи на 2,7% и достиг $21,7 млрд. Наибольший вклад в рост внесли религиозные издательства. Их выручка увеличилась на 9,3% и достигла $2,2 млрд. Второе место по темпам роста заняла художественная литература для взрослых. Ее продажи выросли на 3,9%, до $7,1 млрд. Нехудожественная литература для взрослых принесла $6 млрд, что на 1,6% больше результата 2024 года. Продажи художественных книг для детей и подростков выросли на 0,9%, до $5,4 млрд. Нехудожественная детская и подростковая литература прибавила 0,3% и достигла $1 млрд.

В штуках торговый сегмент вырос на 0,5%. Почти весь прирост обеспечили книги по религии. Их продажи в экземплярах увеличились на 8,1%. Художественная литература для взрослых стала единственным другим сегментом с ростом продаж в штуках. Здесь показатель увеличился на 1,9%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

За пределами торгового сегмента заметнее всего выросли продажи учебных материалов для высшего образования. Они принесли $4,7 млрд, что на 8,5% больше результата 2024 года. Продажи учебных материалов для школ и дошкольного образования, напротив, сократились на 2,5%, до $5,2 млрд. Профессиональная и научная литература без учета журналов показала снижение на 1,2%. Ее продажи составили $1,3 млрд. Университетские издательства, которые формируют самый небольшой сегмент рынка, увеличили выручку на 4,9%, до $368 млн.

Формат книги также заметно влияет на структуру продаж. В торговом сегменте твердая обложка и обычная мягкая обложка вместе обеспечили 73,1% всей выручки. Продажи книг в твердой обложке выросли на 3,9%, до $8 млрд. Мягкие обложки увеличили продажи на 2%, до $7,8 млрд. При этом массовые покетбуки продолжили терять позиции. Их продажи за год упали на 29,4%, до $153 млн. Этот формат постепенно сокращает присутствие на рынке.

Цифровые форматы продолжают занимать заметную долю рынка, но их совокупный вес меняется медленно. Аудиокниги и электронные книги вместе обеспечили 21,5% выручки торгового сегмента в 2025 году. Годом ранее показатель составлял 21,4%. Продажи цифровых аудиокниг выросли на 5,3%, до $2,5 млрд. Электронные книги прибавили 3,2% и достигли $2,2 млрд. Аудиоформат второй год подряд приносит издателям больше денег, чем электронные книги.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Продажи через физические магазины выросли на 6% и достигли $5 млрд. Исследователи связывают часть роста с открытием новых магазинов Barnes & Noble и расширением сети независимых книжных магазинов. Интернет-магазины сохранили первое место среди каналов продаж. Они принесли издателям $11,3 млрд, что на 2,9% больше показателя 2024 года. Основную часть этого сегмента формирует Amazon.

Продажи через посредников, включая оптовые компании, сократились на 2,4%. Этот канал снижался и раньше. В 2023 и 2024 годах он терял более 11% ежегодно. Исследователи связывают длительное снижение с сокращением продаж библиотекам и проблемами компании Baker & Taylor. Компания завершила работу в конце 2025 года.

Экспортные продажи выросли на 4,1% и достигли $997 млн. Отрасль при этом не зафиксировала заметного снижения экспорта из-за тарифных ограничений. Прямые продажи также восстановились после двух лет падения. В 2025 году они принесли $365 млн. При этом показатель все еще уступает пику 2022 года, когда выручка достигла $381 млн. За период с 2021 по 2025 год продажи торгового сегмента выросли на 17%. Вся издательская отрасль за тот же период прибавила 16,4%. Количество проданных торговых книг увеличилось более чем на 10% за пять лет.



Екатерина Петрова