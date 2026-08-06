Россияне после премьеры «Одиссеи» Нолана стали чаще покупать Гомера

За июль россияне покупали «Одиссею» на 254% чаще, чем годом ранее

Фильм «Одиссея» сценариста и режиссера Кристофера Нолана, который снят по одноименной поэме Гомера, заметно повлиял на интерес россиян к античной литературе и культуре. Еще до начала неофициального проката жители страны начали чаще искать информацию о картине, покупать произведения Гомера, изучать древнегреческую мифологию и интересоваться греческим языком. Такие выводы сделали аналитики МегаФона и сети книжных магазинов «Читай-город».

Самый высокий интерес к фильму аналитики зафиксировали за неделю с 8 по 14 июля, незадолго до мировой премьеры. За этот период число пользователей, которые посетили официальный сайт «Одиссеи», выросло в восемь раз по сравнению со средними показателями предыдущих недель. После выхода фильма посещаемость снизилась, однако уже на неделе с 21 июля показатель оставался в полтора раза выше, чем в первую неделю месяца.

Рост интереса к фильму почти сразу отразился на книжном рынке. Продажи поэмы «Одиссея» в магазинах сети «Читай-город» начали увеличиваться еще весной. В апреле спрос оказался на 35% выше, чем за тот же месяц прошлого года. В мае продажи выросли уже на 116%, а в июне — на 159%. Максимальный рост пришелся на июль, когда состоялась премьера фильма и стартовал его прокат. За этот месяц россияне приобретали «Одиссею» на 254% чаще, чем годом ранее.

Кадр из фильма «Одиссея» (2026). Скриншот с сайта Forbes

В целом за летние месяцы продажи поэмы оказались выше сразу на 198% по сравнению с летом 2025 года. Одновременно вырос интерес и к другим произведениям Гомера. По данным аналитиков книжной сети, их продажи увеличились на 125% в годовом выражении.

Фильм подтолкнул зрителей не только к чтению классической литературы. В последнюю неделю июля россияне значительно чаще стали искать информацию о древнегреческой мифологии. Количество посетителей специализированных сайтов выросло на 46% всего за одну неделю. При этом объем мобильного интернет-трафика на таких ресурсах увеличился более чем в четыре раза.

Эксперты отмечают, что интерес аудитории вышел далеко за рамки самого фильма. Многие зрители после знакомства с экранизацией решили обратиться к первоисточнику, узнать больше об античной культуре и разобраться в событиях и персонажах древнегреческих мифов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Исследование также показало различия в интересах мужчин и женщин. Мужчины составили 62% аудитории ресурсов, посвященных античной тематике. При этом сайты для изучения греческого языка чаще посещали женщины. На их долю пришлось 56% пользователей таких площадок. Ресурсы о древнегреческой мифологии, наоборот, в основном выбирали мужчины. Они составили почти 80% аудитории подобных сайтов.

Самую большую аудиторию тематических ресурсов сформировали россияне в возрасте от 35 до 44 лет. На эту группу пришлось более 40% всех пользователей. Еще 24% составили люди от 25 до 34 лет. Пользователи в возрасте от 45 до 54 лет обеспечили еще 16% аудитории.

Наиболее активно материалами о фильме, античной культуре, греческом языке и мифологии интересовались жители Москвы. Следом расположились Краснодар и Санкт-Петербург. В первую пятерку регионов по уровню интереса также вошли Ростовская и Самарская области.



Екатерина Петрова