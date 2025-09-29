В новом отчете PEN America говорится о геноциде и уничтожении культурного наследия Газы

PEN America сообщила о сожжении книг и разграблении артефактов в Газе во время израильской кампании

Организация PEN America опубликовала отчет о разрушениях в Газе. Документ получил название «Все, что утрачено». В нем говорится о нанесенном ущербе культурной и образовательной жизни региона. Авторы утверждают, что военные действия Израиля нанесли серьезный удар по наследию и подпадают под определение военных преступлений, преступлений против человечности и могут рассматриваться как доказательство намерения геноцида. В отчете перечислены факты разрушения или частичного уничтожения 36 объектов. Среди них культурные центры, религиозные здания, музеи и образовательные учреждения. Отдельно зафиксированы три случая сожжения книг и два факта разграбления археологических артефактов.

В организации подчеркнули, что их выводы согласуются с позицией международного правозащитного сообщества. Речь идет о данных, собранных специалистами ООН, правозащитными группами из Палестины, Израиля и других стран, а также исследователями в области геноцида. Авторы отчета отметили, что уничтожение библиотек и книжных магазинов в Газе означает утрату мест хранения знаний и памяти. Это наносит ущерб не только зданиям и книгам, но и самой культурной идентичности народа.

Публикация отчета стала поворотным моментом для самой организации. С начала 2024 года PEN America подвергалась критике со стороны писателей за сдержанную реакцию на ситуацию в Газе. В 2023 году организация отменила вручение литературных премий и проведение фестиваля World Voices после того, как часть авторов отказалась от участия в знак протеста. На фоне критики руководство заявило о пересмотре своей деятельности за последние десять лет. Также было объявлено о планах провести открытые дискуссии с участием писателей и членов сообщества. Осенью 2024 года пост главы организации покинула генеральный директор.

Екатерина Петрова