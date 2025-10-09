Новости общества

21:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Павла Сюткина арестовали по делу о фейковой информации о ВС РФ

20:41, 09.10.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Его отправили под стражу на два месяца

Павла Сюткина арестовали по делу о фейковой информации о ВС РФ
Фото: скриншот с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Черемушкинский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу известного блогера, историка Павла Сюткина, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Его обвиняют в уголовном преступлении из-за распространения заведомо недостоверной информации о действиях ВС России. Согласно постановлению суда, мера пресечения была назначена сроком на два месяца.

Напомним, что историка и исследователя русской кухни Павла Сюткина задержали 8 октября в Москве. Защита планировала настаивать на домашнем аресте.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура

Новости партнеров

Читайте также