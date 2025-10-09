Павла Сюткина арестовали по делу о фейковой информации о ВС РФ

Его отправили под стражу на два месяца

Черемушкинский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу известного блогера, историка Павла Сюткина, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».



Его обвиняют в уголовном преступлении из-за распространения заведомо недостоверной информации о действиях ВС России. Согласно постановлению суда, мера пресечения была назначена сроком на два месяца.



Напомним, что историка и исследователя русской кухни Павла Сюткина задержали 8 октября в Москве. Защита планировала настаивать на домашнем аресте.



Наталья Жирнова