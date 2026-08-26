В возрасте 83 лет умер венгерский писатель Петер Надаш

Писатель оставил после себя «Книгу воспоминаний», «Путешествие вокруг дикой груши», «Собственную смерть», а также пьесы и мемуары

Венгерский писатель Петер Надаш умер утром 26 августа в возрасте 83 лет. Он скончался в своем доме в Гомбосеге, где жил и работал с 1984 года. О смерти сообщили на официальной странице писателя в соцсетях. Семья попросила читателей и журналистов пока не обращаться за дополнительными комментариями.

Надаш родился 14 октября 1942 года в Будапеште. До литературной карьеры он работал журналистом и фотокорреспондентом. В 1967 году выпустил первую книгу «Библия». Позже литература стала главным направлением его работы.

Большую часть жизни писатель провел в Гомбосеге в округе Зала. Там он продолжал писать, работать с архивами и заниматься эссеистикой. За десятилетия Надаш создал несколько крупных произведений, которые принесли ему известность в Венгрии и за ее пределами. Одной из главных работ писателя стала «Книга воспоминаний». Надаш много лет работал над романом и исследовал в нем память, личный опыт, отношения между людьми и влияние истории на частную жизнь.

Еще более масштабным проектом стали «Параллельные истории». Надаш работал над книгой почти 20 лет. Роман вышел в 2005 году и объединил несколько сюжетных линий. Автор исследовал в нем личную и общественную жизнь, политику, тело, сексуальность, власть и историческую память. В 2017 году писатель выпустил двухтомные мемуары «Просветленные детали». В последние годы жизни он продолжал публиковать новые книги. Среди них — «Страшные истории», «Золотая Адель: Эссе об искусстве» и «Осмотр места происшествия».

Надаш также обращался к теме смерти. В 1993 году он пережил состояние клинической смерти. Этот опыт лег в основу книги «Собственная смерть». В ней писатель описал пережитое состояние и попытался исследовать границу между жизнью и смертью через личный опыт.

Эксперты считают, что Надаш на протяжении всей карьеры стремился исследовать не только события, но и то, как человек воспринимает их. Его книги часто обращались к темам памяти, тела, страха, власти, любви и личной ответственности. Автор не предлагал простых объяснений и заставлял читателя самостоятельно сопоставлять события и мотивы героев.

Литературная работа принесла писателю несколько национальных и международных наград. В Венгрии он получил премию имени Йожефа Аттилы и премию Кошута. За рубежом писатель получил премию Франца Кафки и Государственную премию Австрии по европейской литературе. Его имя также неоднократно появлялось среди возможных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе.

Петер Надаш входил в число основателей Венгерской цифровой литературной академии. Он также состоял в Венгерской академии литературы и искусства имени Сечени и в Берлинской академии искусств.



Екатерина Петрова