ИИ клонировал голос писателя для чтения книги и собрал сотни тысяч просмотров

Американский писатель, живущий в Шанхае, обнаружил на YouTube серию подкастов, где его голос читает главы книги

Американский писатель Шон Рейн, живущий в Шанхае, обнаружил на YouTube серию подкастов, где его голос читает главы книги, пишет The Bookseller. Автор не участвовал в записях и не давал разрешения. Видео выглядели как настоящие. Он узнал о них после сообщений от слушателей. Речь идет о семи роликах в формате подкаста. Они основаны на главах книги, изданной в Великобритании. За одну неделю эти видео собрали более 200 тыс. просмотров. Один из роликов получил около 70 тыс. просмотров за сутки.

Автор послушал записи и сначала не понял, что это подделка. Темп речи и интонации совпадали. Использовались его формулировки. Он пришел к выводу, что голос собрали из фрагментов публичных интервью. Подделку он распознал только в эпизодах на китайском языке. На этом языке он редко делает аудиозаписи. По словам автора, около 95% текста в видео совпадает с оригиналом книги. На работу над книгой он потратил два с половиной года. Рейн считает, что это нарушение авторских прав. Контент приносит доход третьим лицам. При этом агент и издатель не получают доли.

Видео опубликованы на YouTube-канале, который, по доступным данным, связан с Сингапуром. Автор не знает, как добиваться удаления контента сразу в нескольких юрисдикциях. Печатная версия книги продается в Великобритании и других странах. Потери от продаж — не единственная проблема. Речь идет о доверии.

Представители издателя заявили, что считают такие случаи нарушением прав правообладателей. Они указывают на коммерческий ущерб для авторов и издательского бизнеса. Издательство взаимодействует с YouTube и принимает меры против пиратства и использования ИИ. Все действия согласуются с авторами и агентами.

На фоне появления поддельных видео продажи книги автора на Amazon выросли. При этом он опасается, что бесплатный доступ к тексту в аудиоформате снижает интерес к покупке, включая официальную аудиоверсию. Шон Рейн отмечает, что ИИ-сервисы быстрее находят способы монетизации контента, чем издатели.

Екатерина Петрова