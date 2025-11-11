Британский писатель Дэвид Салэй получил Букеровскую премию за роман «Плоть»

Британский писатель Дэвид Салэй стал лауреатом Букеровской премии за 2025 год. Награду ему принес роман «Плоть» (Flesh), рассказывающий историю молодого человека Иштвана, который прошел путь от изгоя в Венгрии до члена лондонского высшего общества. Церемония объявления победителя состоялась в концертном комплексе Old Billingsgate в Лондоне.

— «Плоть» — это размышление о современной Европе, ее культурных и экономических различиях, — отметил Салэй. — Для меня большая честь получить эту награду».

В шорт-лист премии в 2025 году вошли шесть авторов, среди которых — американцы Бен Марковиц, Сьюзан Чой и Кэти Китамура, британец Эндрю Миллер и индианка Киран Десаи. Салэй уже был номинирован на Букеровскую премию в 2016 году за книгу «Все о мужчинах». За свою карьеру он написал шесть произведений, переведенных на более чем 20 языков.

Жюри под председательством ирландского писателя Родди Дойла, лауреата Букера 1993 года, включало американскую актрису Сару Джессику Паркер, нигерийскую писательницу Айобами Адебайо, британского автора Криса Пауэра и американскую писательницу Кайли Рид. Победитель был выбран из более чем 150 авторов.

Салэй получит денежный приз в размере £50 тыс. ($66 тыс.). Как правило, лауреаты Букеровской премии отмечают резкий рост продаж своих книг и интереса со стороны международных издателей.



Анастасия Фартыгина