Disney и Webtoon создадут цифровую платформу с 35 тыс. комиксов

На платформе будут комиксы Marvel, Star Wars и 20th Century Studios

Фото: Максим Платонов

Компания Disney и Webtoon Entertainment заключили соглашение о создании новой цифровой платформы для комиксов. На сервисе появятся как текущие серии, так и архивные выпуски из библиотек Marvel, Star Wars и 20th Century Studios. Всего пользователям будут доступны около 35 тыс. произведений. Впервые весь архив будет собран на одной платформе и доступен по единой подписке. В сервис войдут как классические форматы, так и вертикальные версии, адаптированные для мобильного чтения. Помимо существующих серий, планируются и новые оригинальные истории.

Соглашение также предусматривает, что Disney приобретет 2% акций Webtoon. Инвестиция и запуск платформы будут окончательно утверждены после подписания финального договора. По словам экспертов, проект станет расширением текущего цифрового сервиса Marvel Unlimited, который до этого предлагал лишь часть библиотеки Marvel. Новый сервис объединит более широкий каталог, включая материалы за несколько десятилетий.

В августе Webtoon и Disney уже подписали контракт, по которому часть оригинальных историй и архивных выпусков Marvel адаптировали под формат вертикальной прокрутки. Новый проект закрепляет сотрудничество и делает его масштабным.

Екатерина Петрова