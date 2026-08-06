Экранизация «А зори здесь тихие» сделала Карелию самым кинематографичным регионом России

Карелия, Ростовская область и Алтай стали самыми кинематографичными регионами благодаря книгам и их экранизациям

Фото: Екатерина Петрова

Книжный сервис «КИОН Строки» изучил интерес пользователей к произведениям, которые связаны с разными регионами России, и выяснил, какие территории сильнее всего ассоциируются с литературой и кино. Исследование показало, что именно экранизации и литературные произведения продолжают формировать представление о российских регионах. Лидером рейтинга стала Карелия, а следом расположились Ростовская область и Алтай.

Первое место заняла Карелия. Главную роль в этом сыграла экранизация повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Фильм, который снимали среди северных пейзажей республики, собрал 38,8% всех просмотров среди произведений, вошедших в исследование. Интерес сохранился и к самой книге. На повесть пришлось 34,1% всех прочтений. Это один из самых высоких показателей одновременно и по просмотрам экранизации, и по чтению литературного первоисточника.

Второе место аналитики отдали Ростовской области. Регион тесно связан с романом Михаила Шолохова «Тихий Дон». Экранизация произведения набрала 22,3% всех просмотров. Сам роман стал самым читаемым произведением исследования. Его выбрали 44,3% всех пользователей. Донские степи, быт и культура казачества продолжают привлекать внимание читателей и зрителей спустя десятилетия после выхода книги и фильма.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Тройку лидеров замкнул Алтай. Регион получил широкую известность благодаря фильму «Калина красная» Василия Шукшина. Картина собрала 19,5% всех просмотров в исследовании. Авторы отмечают, что творчество Шукшина уже много лет остается одним из главных культурных символов Алтая и поддерживает интерес к этому региону.

В рейтинг вошли и другие произведения, действие которых связано с разными территориями России. На экранизацию романа Вениамина Каверина «Два капитана» пришлось 8,2% просмотров. История, посвященная путешествиям и освоению Севера, продолжает привлекать новую аудиторию. Еще 7,5% просмотров набрала экранизация повести Валентина Распутина «Живи и помни», действие которой развивается на фоне сибирской природы. В исследовании отметили и повесть Александра Грина «Алые паруса», которую многие связывают с Крымом и Черноморским побережьем. Экранизация произведения получила 3,6% всех просмотров. При этом сама книга вошла в тройку самых читаемых произведений исследования.



Екатерина Петрова