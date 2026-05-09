Самой популярной книгой о Великой Отечественной войне стала повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие»

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» стала самой популярной книгой на тему Великой Отечественной войны у россиян. По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», на которые ссылается ТАСС, за четыре месяца 2026 года было продано более 20 тыс. экземпляров.

Книга рассказывает о судьбе пяти юных зенитчиц и их командира, вступивших в неравный бой с отрядом немецких диверсантов.

Также в списке популярных:

роман Юрия Слепухина «Сладостно и почетно» — о войне глазами немцев;

детектив Владимира Богомолова «Момент истины. В августе сорок четвертого…» — о работе советской контрразведки;

детектив Ивана Белова «С привкусом пепла» — об истории партизанского отряда в 1942 году;

роман Юрия Слепухина «Перекресток. Тьма в полдень» — о жизни в оккупированном городе.

Также литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова выбрала восемь дневников Второй мировой и Великой Отечественной войны — от блокадного Ленинграда до Берлина и лагерей.

Денис Петров