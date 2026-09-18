Читатели до 18 лет формируют крупнейшую возрастную группу аудитории книг Стефани Майер в России

«Рассвет» занял первое место по популярности среди книг Стефани Майер с долей 32%

Фото: Реальное время

17 сентября российские кинотеатры начали показы фильма «Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик. На фоне возвращения истории о Белле Свон и Эдварде Каллене на большой экран книжный сервис «КИОН Строки» изучил спрос на книги Стефани Майер в России. Сервис сравнил доли потребления четырех основных романов серии и изучил возраст и пол читателей. Анализ показал, что крупнейшую группу формируют пользователи до 18 лет. На них приходится 31,8% потребления книг Майер.

При этом аудитория распределяется сразу между несколькими возрастными группами. Читатели от 35 до 44 лет обеспечивают 29,5% потребления. Пользователи от 25 до 34 лет дают 15,3%. На группу от 45 до 54 лет приходится 13,2%. Женщины представляют 95,8% читателей произведений Стефани Майер. На мужчин приходится 4,2%.

Среди четырех основных книг серии первое место по популярности занимает «Рассвет» (32%). Вторую позицию занимает «Затмение» с долей 19,9%. «Сумерки», с которых начинается история Беллы и Эдварда, получили 17,7%. «Новолуние» занимает четвертую позицию с долей 15,4%.

Американская писательница Стефани Майер. Скриншот с сайта IMDb

Серия «Сумерки» включает четыре основных романа. Майер начала историю с книги «Сумерки» в 2005 году. В центре сюжета — юная девушка Белла Свон. Она переезжает из Финикса в небольшой город Форкс в штате Вашингтон и знакомится с Эдвардом Калленом. Белла узнает, что Эдвард принадлежит к семье вампиров. Их отношения становятся центральной линией первой книги. Сюжет также вводит Джейкоба Блэка. Он становится другом Беллы и связан с миром оборотней.

Книги серии получили ряд читательских и подростковых литературных наград. В 2008 году «Рассвет» получил British Book Award в категории Children’s Book of the Year. В 2009-м серия получила Kids' Choice Award в номинации Favorite Book. Первая книга «Сумерки» также вошла в список ALA Top Ten Books for Young Adults. Отдельные книги серии получали региональные читательские премии в США. Среди них Garden State Teen Book Award, Pennsylvania Young Reader’s Choice Award и другие награды для подростковой аудитории.

Сама Стефани Майер была отмечена американскими СМИ еще в первые годы литературной карьеры. В 2008 году журнал Time включил писательницу в список 100 наиболее влиятельных людей года. В 2009 году она вошла в рейтинг Forbes Celebrity 100. Publishers Weekly в 2005 году назвал Майер самым многообещающим новым автором года.



Екатерина Петрова