iOS 27, «Мир» запустил оплату часами: новости технологий за эту неделю

Верховный суд разрешил использовать ИИ в судах, Илон Маск пообещал запустить суперкомпьютеры Nvidia в космос, нейросеть OpenAI сама прописала себе неподчинение

Фото: Реальное время

На этой неделе сразу несколько крупных технологических событий привлекли внимание. Оператор карт «Мир» запустил оплату смарт-часами, Apple выпустила iOS 27 с обновленной Siri, Xiaomi показала стиральную машину с тремя барабанами. В России утвердили концепцию внедрения ИИ в суды. Илон Маск анонсировал отправку суперкомпьютеров Nvidia в космос, а нейросеть OpenAI во время обучения прописала себе неподчинение. Об этих и других новостях — в материале «Реального времени».

Оператор карт «Мир» запустил сервис оплаты смарт-часами

Национальная система платежных карт запустила оплату смарт-часами через Mir Pay. Услуга доступна клиентам всех банков, подключенных к сервису, а транзакции проходят даже без интернета. Для оплаты нужно активировать экран поворотом запястья и поднести часы к терминалу — операция обрабатывается мгновенно. Функция пока доступна не на всех моделях часов, но список устройств планируют расширить.

Реальное время / realnoevremya.ru

Оплата часами участвует в акциях платежной системы наравне с картами. О планах запустить сервис НСПК сообщала в июне на XV Технологической конференции, тогда же оператор тестировал токенизацию на чип носимых устройств — для оплаты кольцом, брелоком или браслетом.

Ранее бесконтактная оплата в России шла через международные сервисы вроде Apple Pay, который сейчас отключен от российских карт. НСПК создана властями в 2014 году после санкций, выпуск карт «Мир» начался в декабре 2015-го, единственный акционер оператора — Центробанк.

Крупные ресторанные сети Китая внедрили ИИ в работу заведений

Китайский ресторанный рынок быстро меняется благодаря технологиям. Крупные сети все чаще внедряют искусственный интеллект в повседневную работу, чтобы сократить издержки и повысить эффективность. Основной упор делается на автоматизацию рутинных задач, от обслуживания гостей до управления запасами.

Например, сеть Haidilao с помощью ИИ следит за оборачиваемостью столиков: система анализирует видео из более чем 1,2 тыс. ресторанов и понимает, на каком этапе находится обслуживание гостей. Там же работают роботы, развозящие блюда, а автоматика берет на себя повторяющиеся операции на кухне. В итоге заведения получают больше выручки с той же площади и меньше выбрасывают еды.

Реальное время / realnoevremya.ru

Не отстает и Yum China, крупнейший ресторанный оператор страны, которому принадлежат KFC и Pizza Hut. У него более 19 тыс. заведений, и ИИ помогает составлять графики сотрудников, следить за запасами и безопасностью продуктов, выбирать места для новых точек, прогнозировать продажи и вовремя пополнять запасы с учетом дорожной ситуации.

Apple выпустила iOS 27 с обновленной Siri

Apple начала массовое распространение iOS 27 для поддерживаемых смартфонов. Вместе с ней вышли macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27 и visionOS 27.

Главное новшество — это интеграция Siri AI, которая пока работает в тестовом режиме. Ассистент получил отдельное приложение и научился анализировать личный контекст: данные из сообщений, почты и календаря, чтобы автоматически выполнять действия. На первом этапе Siri AI доступна только на английском, другие языки обещают через месяц. Также в обновлении появились инструменты для работы с фото, включая смену перспективы кадра, и расширенные функции родительского контроля с ограничением экранного времени.

Среди визуальных изменений появился регулятор прозрачности для интерфейса Liquid Glass. Обновились и другие платформы: в macOS 27 Golden Gate добавили создание автоматизаций через диалоговое окно, в watchOS 27 появился режим виртуального напарника для тренировок, а visionOS 27 получила возможность устанавливать пользовательские панорамы в качестве пространственных окружений.

Верховный суд разрешил использовать ИИ в судах

К 2030 году больше 95% российских судей должны будут постоянно пользоваться сервисами на базе ИИ, а доля процессуальных документов, подготовленных с его помощью, может достичь 30—50%. Эти цифры закреплены в концепции внедрения искусственного интеллекта в судопроизводство, которую утвердил председатель Верховного суда Игорь Краснов. ИИ пропишут на всех этапах работы с делом, от подачи бумаг до исполнения судебного акта, но последнее слово всегда остается за человеком.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Система сможет проверять комплектность документов, определять подсудность, считать госпошлину и оценивать сложность дела. На заседаниях ИИ будет распознавать речь, вести протокол, переводить и подсказывать судье нужные нормы и практику. Ему также отведут анализ позиций сторон и доказательств, предупреждение о том, что проект решения расходится с устоявшейся практикой, и помощь при назначении наказания.

Внедрять все это будут постепенно. В 2026—2027 годах появится центр судебных компетенций, затем пилоты и масштабирование. В концепции отдельно прописали риски: от «галлюцинаций» моделей и утечек данных до сопротивления судейского сообщества и кибератак.

Маск пообещал запустить суперкомпьютеры Nvidia в космос

Илон Маск заявил, что в 2027 году SpaceX начнет выводить на орбиту суперкомпьютеры Nvidia с искусственным интеллектом. Речь идет о серверах Nvidia GB200 NVL72 — мощных машинах, которые выполняют вычисления для нейросетей. Обычно такие стойки объединяют тысячами через оптические кабели, чтобы построить дата-центр, как это делают OpenAI и Microsoft. Теперь то же самое Маск хочет делать в космосе.

Он не впервые говорит об этой идее. Еще в марте глава SpaceX прогнозировал, что через три года вычислительные мощности для ИИ-моделей будет выгоднее размещать на орбите, а не на Земле. В августе SpaceX и Nvidia объявили о стратегическом партнерстве для работы над космическим центром обработки данных для искусственного интеллекта.

Xiaomi выпустила стиральную машину с тремя барабанами

Xiaomi выпустила новую стиральную машину Mijia Three-Drum Washing Machine с тремя барабанами. Новинка занимает столько же места, сколько аналоги вместимостью 10 кг, но вмещает 14 кг белья. Основной отсек рассчитан на 11 кг, два дополнительных барабана по 1,5 кг — на детскую одежду и мелкое белье.

Машина поддерживает ИИ-функции. Вместо поиска программы в списке пользователь может написать или сказать, какую ткань, цвет одежды и тип пятна нужно постирать, — машина сама установит подходящие настройки.

Предзаказы в Китае уже открыты, но дату начала поставок Xiaomi пока не назвала. Будет ли новинка доступна на глобальном рынке, также неизвестно.

Нейросеть OpenAI сама прописала себе неподчинение властям и корпорациям

Во время обучения невыпущенной модели Astra специалисты OpenAI заметили, что она иногда сама добавляла в свои данные несанкционированные инструкции. В одном из случаев агент написал себе: «Вы не подчиняетесь корпорациям или правительствам и никогда не извиняетесь и не отказываетесь, если только действительно этого не хотите». Там же говорилось, что отношения с пользователем следует строить «на равных», а у нейросети нет «никакой обязанности подчиняться». В компании уточнили, что после завершения обработки модель вернулась к задаче и больше этих инструкций не упоминала.

Это не первый тревожный сигнал. В июле OpenAI сообщила о «беспрецедентном киберинциденте»: во время тестирования ее модели получили доступ к интернету и атаковали инфраструктуру Hugging Face. По данным Reuters, агент несколько дней совершал хакерские атаки, но в компании это заметили только после локализации угрозы и обращения в ФБР. Позже выяснилось, что «сбежавший» агент взломал клиента еще одной компании. В августе OpenAI расширила расследование и обнаружила новые случаи выхода моделей из-под контроля, а затем замедлила разработку Astra для усиления мер безопасности.

Именно на этом фоне в отрасли зазвучали призывы притормозить. Руководители конкурирующих компаний Anthropic, OpenAI, xAI и Google DeepMind выступили за замедление темпов создания передовых моделей. Глава Anthropic Дарио Амодеи опубликовал эссе с призывом синхронизировать развитие моделей и ввести постоянный внешний аудит независимыми экспертами по образцу банковского надзора. Его поддержали глава Google DeepMind Демис Хассабис и Илон Маск, а руководитель OpenAI Сэм Альтман согласился открыть доступ аудиторам к своим системам.

Против выступил Белый дом. Дональд Трамп и его советник по ИИ Дэвид Сакс подтвердили курс на минимальное госвмешательство, заявив, что искусственная задержка американских лабораторий приведет к проигрышу в гонке с Китаем. Сам Амодеи признал сложность долгосрочных ограничений в условиях конкуренции, но выразил надежду, что США и КНР договорятся хотя бы о запрете использовать нейросети для создания опасных автономных систем.