Опрос: 66% россиян читают дома, 40% — в транспорте, а 8% — в ванной

Каждый второй россиянин читает перед сном, а почти половина готова открыть книгу в любой свободный момент

Фото: Динар Фатыхов

Литературная платформа «Литнет» провела опрос среди 3 тыс. читателей из разных регионов России. Исследование показало, что книги стали частью повседневной жизни для большинства пользователей. Люди читают дома, в транспорте, на работе, во время ожидания и даже в самых необычных местах. Многие не ограничивают чтение определенным временем суток и открывают книгу при любой возможности.

Большинство участников исследования читают каждый день. Такой ответ дали 87% респондентов. Еще 10% обращаются к книгам несколько раз в неделю. Исследование также показало высокий объем чтения. Более 10 книг в месяц успевают прочитать 33% опрошенных. Еще 5% сообщили, что за год читают более 500 книг.

Многие продолжают пополнять домашнюю библиотеку независимо от количества непрочитанных книг. Так поступают 36% участников опроса. При этом 83% респондентов сообщили, что всегда дочитывают произведение до конца, даже если сюжет перестает нравиться.

Самым популярным временем для чтения остается вечер. Перед сном книги открывают 50% участников исследования. Днем читают 35% опрошенных. Еще 26% предпочитают дождаться позднего вечера или ночи, когда вокруг становится тише. Утром читают реже. Такой вариант выбрал 21% респондентов. Почти половина участников (49%) заявили, что готовы читать в любую свободную минуту независимо от времени суток.

Чаще всего россияне читают дома. Такой ответ дали 66% участников опроса. При этом 61% признались, что обычно читают в постели перед сном. Однако книги давно перестали оставаться только домашним занятием. В общественном транспорте читают 40% респондентов. Еще 27% находят время для чтения во время учебы или работы.

Почти половина участников исследования (48%) сказали, что могут читать практически в любом месте. В очередях и во время ожидания книги открывают 22% опрошенных. В кафе и других заведениях общественного питания читают 12%. Во время прогулок читают 10%. Еще 8% признались, что читают в ванной. На ходу книги открывают 7%, в автомобильных пробках — 5%, во время медицинских процедур — 3%, а во время прогулки с собакой — 2%.

Исследование показало, что самой распространенной читательской привычкой остается желание дочитать книгу до последней страницы. Так ответили 27% участников. Многие объясняют это уважением к труду автора или привычкой завершать начатое. Еще 25% считают своей главной привычкой поддержку любимых авторов. Они ставят оценки, оставляют комментарии и пишут отзывы. Для 23% чтение давно стало частью повседневной жизни. Они стараются находить время для книг независимо от графика.

Любимые произведения регулярно перечитывают 19% респондентов. Еще 15% гордятся скоростью чтения и способны закончить роман за один день. Одновременно несколько книг читают 12% участников исследования. Еще 10% признались, что заранее открывают последние страницы и узнают финал до завершения книги.

Есть и противоположная привычка. Оставить книгу, если она перестала нравиться, готовы 9% читателей. Еще по 8% ведут читательские дневники, выписывают понравившиеся цитаты или делают заметки. По 5% перед началом чтения изучают отзывы других пользователей или проверяют, завершил ли автор книгу и вышли ли новые главы.

Участники исследования также назвали привычки, которые кажутся им необычными. Первое место заняло чтение финала до начала основной истории. Такой вариант выбрали 66% респондентов. Еще 40% считают необычным ежегодно перечитывать одну и ту же книгу. Чтение в ванной странным назвали 24% участников. Коллекционирование непрочитанных книг удивляет 16% опрошенных. Еще 11% считают необычным бросать книгу за несколько страниц до финала. При этом каждый четвертый участник исследования придерживается другого мнения. Около 26% считают, что странных читательских привычек не существует и каждый вправе читать так, как ему удобно.



Екатерина Петрова