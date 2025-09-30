В Великобритании учреждена премия имени Хилари Мантел для начинающих писателей

Первую премию вручат в 2026 году

В Великобритании учредили литературную премию имени Хилари Мантел. Она станет поддержкой для писателей, которые пока не имеют публикаций и не работают с агентами. Конкурс организует литературное агентство AM Heath, которое долгие годы представляло интересы писательницы. Партнером выступает издательство John Murray. Премия будет проходить раз в два года.

Прием заявок стартует 22 сентября 2025 года и завершится 31 декабря. Участвовать смогут авторы, проживающие в Великобритании, которые не публиковались и не имеют литературного агента. Для участия необходимо отправить 15 тыс. слов из романа, краткое резюме объемом тысячу слов и биографическую справку. Первое вручение состоится весной 2026 года. Победитель получит 7,5 тыс. фунтов стерлингов, наставничество от литературного агента и редактора, а также место на курсе творческого письма фонда Arvon. Финалист, занявший второе место, получит 2,5 тыс. фунтов и участие в мастер-классе Arvon.

Жюри возглавит писательница Мэгги О’Фаррелл. В состав комиссии вошли редактор Николас Пирсон, актер Бен Майлз, сыгравший Томаса Кромвеля в театральных постановках по романам Мантел, а также писатели Четна Мару и Чигози Обиома. Эксперты отмечают, что Мантел уделяла большое внимание начинающим авторам и активно поддерживала их. Она читала рукописи, давала советы и помогала пробиться тем, кто только входил в профессию. Новый конкурс называют логичным продолжением ее деятельности.

Хилари Мантел — автор 17 книг, в том числе трилогии «Волчий зал», за которую она дважды получала Букеровскую премию. Ее последней работой стал совместный проект с Беном Майлзом и его братом Джорджем, вышедший незадолго до смерти писательницы в 2022 году.

Екатерина Петрова