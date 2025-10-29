Минпросвещения России будет курировать «Детскую книжную карту»

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить в 2026 году программу «Детская книжная карта» по аналогии с «Пушкинской картой»

Фото: Михаил Захаров

Минпросвещения России определено федеральным органом исполнительной власти, ответственным за администрирование новой детской книжной карты, компенсирующей затраты на покупку литературы. Об этом ТАСС сообщила советник президента России Елена Ямпольская во время пленарного заседания «Книга и ребенок: ценности, воспитание, будущее».

— Федеральным органом исполнительной власти, который будет осуществлять администрирование по детской книжной карте, определено Минпросвещения. Мне кажется, это очень хорошее решение, потому что это то ведомство, где интересы чтения, просвещения и интересы ребенка объединяются, — заявила Ямпольская.

По словам советника президента, Минцифры будет оказывать необходимое техническое содействие в реализации программы, в частности в отборе книжных изданий, которые можно будет приобрести на средства детской книжной карты.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— На базе организаций, подведомственных Минпросвещения, должен быть создан научный экспертный совет, а общественную экспертизу изданий планируется осуществлять на базе нашего Экспертного совета Российского книжного союза, — добавила Ямпольская.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить в 2026 году программу «Детская книжная карта» по аналогии с «Пушкинской картой». Планируется, что такие карты с номиналом в 3 тысячи рублей получат семьи с детьми дошкольного возраста от трех до шести лет. Елена Ямпольская предложила назвать программу «Золотой ключик».

Анастасия Фартыгина