Психология и саморазвитие лидируют среди любимых жанров татарстанских читателей

Любовь к литературе проявляют две трети опрошенных татарстанцев

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Выяснилось, что почти половина жителей Татарстана (49%) убеждены, что качественное чтение помогает развиваться профессионально и повышает доходы. Треть участников (33%) заявила, что именно благодаря чтению смогла повысить свою должность и заработок, говорится в исследовании «ЛитРес» и «Сетки».

Тем не менее респонденты подчеркнули, что чтение — лишь дополнение к традиционным методам повышения квалификации. Большинство опрошенных согласились, что грамотнее всего сочетать чтение с прохождением специализированных тренингов и курсов повышения квалификации.

Любовь к литературе проявляют две трети опрошенных татарстанцев: почти каждый второй признался, что регулярно находит время для книг. Средний показатель количества прочитанных книг составил примерно одну-две в месяц. Однако некоторые участники смогли осилить больше — треть всех книг в категории составила художественная литература жанра психология (45%), второе место заняли книги по личностному росту (37%), а третьим стал жанр детективов (35%).

Большинство респондентов отметили трудности с выделением свободного времени на чтение. Тем не менее многие предпочитают читать вечером перед сном (63%), некоторые выделяют для этого часы на выходных (37%), и немало тех, кто читает или слушает аудиокниги прямо в пути или параллельно рабочим обязанностям.

Ариана Ранцева