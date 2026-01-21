USBBY включил книгу российской писательницы Ольги Фадеевой «Звуки» в международный список 2026 года

В списке USBBY 41 книга от авторов из 24 стран

Фото: Реальное время

Совет США по книгам для детей и подростков USBBY опубликовал список Outstanding International Books за 2026 год. В него вошла книга российской писательницы и художницы Ольги Фадеевой «Звуки». Перечень представили 18 января на зимней конференции Общества писателей и иллюстраторов детской книги в Нью-Йорке.

В список включили 41 книгу для детей и подростков. Все издания вышли в 2025 году. Они представляют 24 страны. В перечень попали книги, которые были изданы или распространялись в США, но впервые вышли за пределами страны. Такой подход USBBY использует с 2006 года. Отбор проводил специальный комитет Outstanding International Books. Его возглавила Сьюзан Полос. В состав также вошли восемь участников. Комитет оценивал книги, доступные американским читателям в течение календарного года. Эксперты учитывали происхождение издания, тематику и формат подачи материала.

В USBBY сообщили, что список используют библиотеки, школы и издатели. Он ежегодно публикуется в февральском номере журнала School Library Journal и распространяется в виде закладок. По данным организации, проект работает уже почти 20 лет и охватывает сотни авторов из разных стран.

Книга «Звуки» Ольги Фадеевой знакомит детей с миром слуха и звуковых явлений. В ней описаны бытовые, природные и технические звуки. Автор объясняет, что такое звук, какие колебания человек не слышит, как звучат животные и как формируется человеческая речь. В книге также говорится об изобретениях, которые повлияли на развитие звукозаписи, и о самых громких звуках в живой природе.

Ольга Фадеева окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт имени И.Е. Репина в 2006 году по специальности «книжная графика». С 2011 года она начала писать собственные тексты. Всего Фадеева проиллюстрировала 12 книг, из них пять написала сама. Писательница состоит в Союзе художников России.

Екатерина Петрова