Амир Гатауллин: «Хоккейные кумиры? Если мы говорим об НХЛ, то это Никита Кучеров»

18-летний нападающий «Ирбиса» — о жизни в Альметьевске, амбициях команды в МХЛ и любимых игроках в КХЛ

Нападающий «Ирбиса» Амир Гатауллин дал интервью «Реальному времени». В нем 18-летний воспитанник казанской системы хоккея рассказал о личных целях в МХЛ, задачах команды в сезоне, кумирах в КХЛ и НХЛ, а также поделился впечатлениями от работы с главным тренером «Ирбиса» Александром Щербиной.

«В «Ирбисе» собралась очень хорошая команда в этом году»

— Амир, не так давно «Ирбису» посчастливилось сыграть на новенькой «Volga Арене» в Нижнем Новгороде. Какие впечатления у тебя остались?

— Арена — супер! Замечательная атмосфера на стадионе, получили огромное удовольствие от игры на ней.

— За последние годы в КХЛ открылось много современных арен. Быть может, есть среди них у тебя какая-то любимая, на которой непременно хотелось бы сыграть?

— Знаешь, не думал об этом. Все арены по-своему прекрасны. На каждой бы сыграл с удовольствием.

— Ты проводишь первый сезон за «Ирбис». Расскажи, как проходит у тебя адаптация в новом коллективе?

— У нас собралась очень хорошая команда в этом году. Многих ребят я знал до этого. Встречались с ними в юношеской лиге. С кем-то играл до этого в одной команде. Поэтому в плане адаптации — все хорошо, прекрасные условия.

— По сравнению со «Спутником» чувствуется другой уровень?

— Конечно. Это даже на тренировках ощущается, совсем другие скорости.

«Я понимаю, что мне нужно развиваться как хоккеисту»

— Амир, в прошлом сезоне у тебя произошел определенно прорывной сезон в «Спутнике». Ты даже имел шансы попасть на Кубок Вызова в Екатеринбург. Можешь ли ты сказать про себя, что сделал полноценный шаг вперед в карьере благодаря минувшему сезону?

— Я думаю, да. Неплохой сезон получилось провести. Конечно, он не получился ровным. Были спады и у команды, и у меня порой не шла игра. Но сейчас выпал шанс проявить себя за «Ирбис» в золотом дивизионе. Другой хоккей, другой уровень. Буду стараться проявлять свои лучшие качества.

— Ты родился в Казани. Насколько непросто жить в таком небольшом городе, как Альметьевск, после мегаполиса?

— Мне очень понравилось жить в Альметьевске. Мы с ребятами жили на базе «Нефтяника». Отличные условия, все, что нужно для жизни, у тебя есть. Из-за того, что живешь с ребятами, времени скучать нет. Постоянно общаетесь, проводите вместе время. Только приятные впечатления и воспоминания остались от Альметьевска.

— Амир, по амплуа ты являешься центральным нападающим. Уместно ли говорить, что ты форвард определенного типа — более атакующего или оборонительного плана?

— В целом для меня это не принципиально. Я могу и в нападении помочь. Где надо, в концовке матча, больше от защиты сыграть. Тут больше все зависит от того, где тебя видит тренер, в какой роли. Я могу и с краю сыграть, если понадобится. Да, это непривычно для меня, потому что все же больше привык в центре играть. Но я понимаю, что мне нужно развиваться как хоккеисту, нужно стараться уметь играть на разных позициях, показывать тренерскому штабу свой универсализм.

«Хоккейные кумиры? В НХЛ — Никита Кучеров. В КХЛ очень нравится, как играет Кирилл Семенов»

— Есть ли у тебя хоккейные кумиры?

— Если мы говорим об НХЛ, то это Никита Кучеров. Очень хорошо видит площадку, забивает, отдает, всегда полезен на льду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А если в КХЛ кого-то отмечать?

— Очень нравится, как играет Кирилл Семенов. Не могу не отметить и Александра Радулова. Какой у него характер, какая любовь к игре. От такого хоккеиста много чего хочется взять себе.

«Хороший тренер, очень общительный. Он всегда может подойти к тебе, честно обговорить ту или иную ситуацию» — о наставнике «Ирбиса» Александре Щербине

— Вдохновляют ли тебя истории Сергея Скворцова, Матвея Коткова, Александра Иванова, парней 2008—2009 годов рождения, которые уже смогли забить в этом сезоне КХЛ?

— Безусловно. Очень здорово, что клубы КХЛ так доверяют молодым игрокам с первых матчей. Мы с пацанами тоже смотрели эти голы, видели их, очень порадовались за парней. Они красавцы, что так цепляются за шансы проявить себя в КХЛ в 17—18 лет.

— Как тебе работается с главным тренером «Ирбиса» Александром Щербиной?

— Отлично. Хороший тренер, очень общительный. Он всегда может подойти к тебе, честно обговорить ту или иную ситуацию, помочь советом со стороны своего огромного опыта. Если в игре допускаешь какую-ту ошибку, Сан Саныч объяснит тебе все в спокойной форме.

— Какие ты поставил личные цели на этот год в МХЛ?

— Для меня главными являются цели и задачи команды. Всегда необходимо ставить максимальные цели и стараться их достичь. У нас отличная команда, я уверен, что мы способны биться за Кубок Харламова в этом сезоне, я верю в каждого пацана из нашей команды. Будем много работать, трудиться, чтобы воплотить цели в реальность.