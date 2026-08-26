Миллион «Кошек»

В России продали 1 млн копий книги японского писателя Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут»

Японский писатель Гэнки Кавамура. Фото: скриншот с сайта JoySauce

В понедельник, 24 августа, издательство «Бомбора» провело творческую встречу с японским писателем Гэнки Кавамурой, автором бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут». В России продан 1 млн экземпляров этого произведения. Круглая цифра как раз стала поводом для онлайн-встречи автора с российскими журналистами и книжными блогерами. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о феноменальной популярности книги в России и влиянии творчества Льва Толстого на «Кошек».

«Кошки», Толстой и Тарковский

«Если все кошки в мире исчезнут» — это философская притча о молодом почтальоне со смертельной болезнью. Когда герой узнал о диагнозе, перед ним появился дьявол и предложил сделку: чтобы получить дополнительный день жизни, из мира навсегда должна исчезнуть одна вещь. Так пропадают смартфоны, кино, часы и кошки. На каждом этапе герой размышляет, как меняется мир с исчезновением этих вещей, а также переосмысляет свои отношения с родителями и бывшей девушкой.

«Кошки» вышли в Японии в 2012 году, а через год роман был номинирован на премию Японской ассоциации книготорговцев. В 2016 году, когда вышла экранизация книги, совокупный тираж в Японии составил 1,015 млн экземпляров. Переговоры по изданию книги в России начались в 2019 году, тогда во всем мире было продано порядка 2 млн экземпляров «Кошек».

— Я верила в эту книгу, несмотря на то что в России она медленно «раскручивалась». Тогда думала, что история этого романа на русском языке закончится на тираже в 10 тыс. экземпляров. Но я со своей стороны делала все, чтобы книга продалась большим тиражом, — сказала Татьяна Сова, редактор книг Гэнки Кавамуры.

На сегодняшний день книга издана в 38 странах общим тиражом в 3 млн экземпляров, из которых треть (1 млн копий) продана в России. «Я невероятно удивлен и изумлен! Эта цифра меня очень радует», — прокомментировал Кавамура новость о проданных тиражах в России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на то что культура Японии и нашей страны никак не пересекаются, Кавамура объяснил популярность книги близкими для него российскими ценностями:

— Я стараюсь поднимать универсальные темы. Мне очень близки идеи христианства. В своих произведениях я опираюсь именно на христианские заповеди. Вероятно, это находит отклик в читателях такой страны, как Россия. Кроме того, «Кошки» основаны на личном опыте: я сильно переживал смерть своего дяди и перенес это в книгу. Возможно, это тоже повлияло на реакцию читателей.

Гэнки Кавамура отметил, что на него оказали большое влияние японские авторы, которые также любимы в России, — Харуки Мураками, Юкио Мисима, Ясунари Кавабата. А также творчество русских писателей: Льва Толстого и Федора Достоевского.

— Когда я писал книгу «Если все кошки в мире исчезнут», то часто обращался к знаменитому роману своего предшественника Нацумэ Сосэки «Ваш покорный слуга кот» и к работам знаменитого русского режиссера Андрея Тарковского. Я с ними в постоянном творческом контакте, — добавил Кавамура.

Продюсер, режиссер, писатель

В России Гэнки Кавамура известен в первую очередь как писатель, но во всем мире его знают как кинопродюсера и режиссера. Он родился в 1979 году в Иокогаме, учился на факультете журналистики в Университете София в Токио. После учебы в 2001 году начал карьеру в кинокомпании Toho, пройдя путь от билетера до продюсера. Прорывным проектом стал фильм «Парень из электрички» (2005), который собрал в прокате 3,7 млрд иен. А в 2011 году Кавамура стал самым молодым лауреатом престижной премии Фудзимото.

Кроме этого, он участвовал в создании множества кассовых и признанных критиками лент. Среди них — криминальный триллер «Признания» (2010), драма «Злодей» (2010), а также аниме-хиты «Волчьи дети Амэ и Юки» (2012), один из самых кассовых фильмов в истории «Твое имя» (2016) и недавние «Судзумэ, закрывающая двери» (2022) и «Монстр» (2023). Последний получил приз за лучший сценарий в Каннах, а после показа ленты зал аплодировал создателям стоя.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2012 году «Кошки» стали литературным дебютом Гэнки Кавамуры. Впоследствии он издал еще несколько романов, в том числе «Человек с миллионом» (2018), «Если твоя память исчезнет» (2019) и «Выход 8» (2025).

Как режиссер Кавамура получил номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» за короткометражку «Двойственность» (2018). В полном метре он дебютировал с экранизацией своей книги «Если твоя память исчезнет». Фильм получил название «Сотня цветов» и принес Кавамуре приз за лучшую режиссуру на фестивале в Сан-Себастьяне.

— Когда я написал книгу «Если твоя память исчезнет», то сразу же решил, что ее нужно экранизировать, и сам захотел заняться режиссурой фильма. В этой книге рассказана история моей бабушки, которая поддерживала меня в режиссерских начинаниях, — рассказал Кавамура.

«Если твоя память исчезнет» — трогательная история о времени и болезни. По сюжету главный герой молодой пиар-менеджер по имени Идзуми ухаживает за своей матерью Юрико, которая страдает болезнью Альцгеймера. Женщина постепенно теряет память и перестает узнавать даже собственного сына. Однако в процессе ухода за матерью Идзуми узнает о ее тайном прошлом и той жизни, которой она жила до его появления. Эта книга, как и другие произведения Кавамуры, написана в формате легкой, но эмоционально насыщенной философской притчи.

Кадр из фильма «Она появится, когда придет апрель» (2024) — экранизация романа «Придет апрель и появится она». скриншот с сайта Nippon.com

Осенью этого года на русском языке выйдет еще одна книга Кавамуры, опубликованная в Японии в ноябре 2016 года, — «Придет апрель и появится она».

Главный герой романа — психиатр Фудзисиро. Он готовится к свадьбе с девушкой по имени Яёи, но до конца не уверен в своих чувствах к ней. Внезапно Фудзисиро получает письмо от своей первой любви Хару, которая десять лет назад уехала в далекое путешествие. Ее послания из Боливии воскрешают в памяти героя яркие воспоминания. В результате он пытается переосмыслить настоящее и задумывается о природе своих чувств.

— Я опросил около ста пар, которые состояли в браке, но не смогли продолжать совместную жизнь. Мне хотелось исследовать тему причин исчезновения любви: куда уходит любовь из жизни людей, которым она в начале отношений обещает многое и которые искренне увлечены друг другом, готовы к совместной жизни. Но потом любовь проходит, и люди расстаются, — поделился Кавамура.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

