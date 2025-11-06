В Норвегии нашли книгу XIII века в обложке из тюленьей шкуры

Обнаруженная в Бергене книга может оказаться старейшей в истории Норвегии

Национальная библиотека Норвегии изучает редкую рукопись, найденную на ферме Хагенес под Бергеном. Это небольшая книга из восьми страниц с обложкой из тюленьей шкуры, которая может оказаться старейшей в стране. До недавнего времени книга находилась в частной собственности. Семья, владевшая ею несколько поколений, утверждает, что она когда-то принадлежала монастырю в Западной Норвегии. В этом году рукопись передали в Национальную библиотеку, где специалисты проводят полное исследование ее состояния и происхождения.

Консерваторы сразу отметили необычность переплета. По предварительным данным, книга датируется XIII веком, хотя эксперты допускают, что она может быть еще старше. В то время христианство уже было прочно укоренено в Норвегии: строились соборы, действовали монастыри, поддерживавшие связь с другими странами Европы. Документы и книги этого периода почти не сохранились. После перехода Норвегии к протестантизму в 1537 году старые католические рукописи утратили значение. Их переписывали, а пергаменты часто использовали для обложек новых печатных изданий. Позже, во времена датского правления, многие средневековые тексты вывезли за границу. Поэтому каждая сохранившаяся книга этого времени представляет особую ценность.

Рукопись получила название «Хагенесский манускрипт». В ней записаны церковные песнопения на латыни. Эксперты отмечают, что почерк выполнен уверенно, но без излишней декоративности, что говорит о практическом назначении книги. Ее, вероятно, использовал священник или певчий во время богослужений. По словам исследователей, подобные книги редко сохранялись: коллекционеры предпочитали более богато оформленные издания с иллюстрациями и золотом. Однако именно простые рабочие книги лучше передают повседневную церковную жизнь Средневековья.

Переплет из тюленьей шкуры оказался крайне редким. Консерваторы обратились к зарубежным коллегам, и специалисты из Франции подтвердили, что таких находок почти нет. Их анализ показал, что рукопись, вероятно, создана в Норвегии. Для пергамента использовали телячью кожу, что подтверждают предварительные образцы. Сейчас материалы направлены на протеиновый и ДНК-анализ, чтобы установить возраст, вид животного и географическое происхождение. Это поможет понять, где именно изготовили книгу и кто мог быть ее владельцем.

Сегодня сохранилось только восемь страниц, хотя раньше их было больше. На корешке видны следы прошивки и утраченных листов. Ремешок, удерживавший переплет, почти не сохранился. Исследователи предполагают, что он мог быть сделан из оленьей кожи. Если это подтвердится, все части книги окажутся норвежского происхождения. В Норвегии известно лишь два других манускрипта такого возраста: Псалтирь из Квикне первой половины XIII века и «Старая норвежская книга проповедей», хранящаяся в Копенгагене. Только первый сохранил оригинальный переплет. Таким образом, книга из тюленьей шкуры станет лишь вторым полностью уцелевшим средневековым изданием в истории страны.

В тексте использованы чернила двух цветов — черного и красного, а инициалы выделены синим и зеленым. По краям страниц сохранились точки, с помощью которых делали разметку строк. Под микроскопом специалисты нашли в книге двух высохших насекомых. Их решили не удалять, чтобы не повредить страницы.

Национальная библиотека готовит международный семинар, посвященный этой находке. Ученые из разных стран соберутся в ноябре, чтобы обсудить рукопись и создать ее копию. Исследователи считают, что процесс воссоздания поможет лучше понять, как была изготовлена оригинальная книга восемь веков назад. Для изучения текста специалисты создали цифровые копии с высоким разрешением. Это позволит исследователям со всего мира работать с материалом без риска повредить его. Саму рукопись извлекают из хранилища крайне редко и только под контролем консерваторов.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова